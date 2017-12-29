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Sağlıklı gözlere sahip olmanın sırları

Göz Hastalıkları Uzmanı Doktor Ümit Beden, göz sağlığı konusunda bilinmesi gerekenlerle ilgili bilgi verdi.

29 Aralık 2017 Cuma 12:02
Sağlıklı gözlere sahip olmanın sırları

Göz Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor Ümit Beden göz sağlığını korumak için alınması gereken önlemleri ve dikkat etmeniz gerekenleri anlattı.

BESLENME

Göz sağlığını korumak için düzenli olarak alınması gereken bazı gıdalar bulunduğunu dile getiren Prof.Dr.Ümit Beden, “Bu gıdalar özellikle vitaminler, eser elementler ve doymamış yağ asitlerinden zengin olan besinlerdir. Bu amaçla özellikle C ve E vitaminleri, omega asitleri, çinko ve selenyum gibi eser elementlerden zengin beslenmek göz sağlığı açısından faydalıdır. Günümüzde bu tür gıdalar en kolay şekilde yeşil yapraklı sebzeler ile somon balığından alınabilirler” dedi.

HASTALIKLARDAN KORUNMA

Prof.Dr.Ümit Beden Diyabet, hipertansiyon ve yüksek kolesterol gibi problemler, vücutta birçok dokuda olduğu gibi gözleriniz üzerinde de olumsuz etkiler gösterdiğini ifade ederek, “Bu nedenle, genel vücut sağlığının korunması gözleriniz için de koruyucu olacaktır. Bu anlamda, fazla kilolardan korunmak ta önemlidir. Obezite de aynı şekilde gözleriniz için önemli bir risk faktörüdür” diye konuştu.

DÜZENLİ GÖZ KONTROLLERİ

Prof.Dr.Ümit Beden düzenli göz kontrollerinin yapılması da göz sağlığınız açısından önemli olduğunu kaydeden Prof.Dr.Ümit Beden açıklamasını şöyle sürdürdü; “Bu şekilde, göz tansiyonu, sarı nokta hastalığı ve göz tembelliği gibi problemler erken safhada yakalandıklarında çok daha etkin şekilde tedavi edilebilmektedirler. Bu nedenle, özellikle ailesinde bu tür hastalıklar bulunan kişiler düzenli göz muayenelerine özen göstermelidirler.

BİLGİSAYAR KULLANIMI

Bilgisayar kullanımı, uzun sürreli araç kullanımı ve devamlı klimatize ortamlarda bulunmak göz yüzeyi için önemli oranda kuruluk riski oluşturur. Kuru göz, bu tür nedenler ile artık çağımızın hastalığı olmuştur. Göz yüzeyindeki kuruluk, özellikle günün ilerleyen saatlerinde artan kızarıklık, gözlerde kısılma, sık göz kırpma ihtiyacı ve batışma gibi belirtiler ile kendini gösterir. Bu durum, kişide çalışma isteksizliği ve önemli oranda rahatsızlık oluşturabilir. Bu gibi problemler yaşamamak için, düzenli olarak suni gözyaşı kullanımı ve çalışma esnasında aralıklı olarak gözlerin dinlendirilmesi oldukça faydalıdır

İŞ GÜVENLİĞİ

Gözlerin korunması iş ortamında özelikle önemlidir. Bir çok iş kolunda, tüm vücut travmaları yanında, göz yaralanma riskleri de mevcuttur. Bu nedenle, çalışılan iş dalına bağlı olarak gözlerin gerektiği şekilde korunması oldukça önemlidir. Bu anlamda, işveren ve işçilerin hassasiyetinin yanında, iş güvenlik uzmanlarından da destek alınarak hangi iş dalı için ne tür koruma önlemleri alınması gerektiği konusunda bilgi ve önlem alınmalıdır.”

Son Güncelleme: 29.12.2017 14:36
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Göz HastalıklarıSağlıklı Gözler IçinGöz Sağlığı
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