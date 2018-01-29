Sağlık Bakanlığı: "Kanser ilacı tedariğinde sıkıntı yok"

Medyada, ilaç fiyat güncellemesi nedeniyle stoklarının olduğu ve bazı kanser ilaçlarının bulunamadığı iddialarına Sağlık Bakanlığından açıklama geldi. İlaç Takip Sistemi (İTS) verilerine göre, Türkiye’de şu anda hiçbir kanser ilacının tedariğinde sıkıntı yaşanmadığını belirten Bakanlık tarafından, "Kronik hastalıkların tedavisinde kullanılan ithal ilaçların temininde de sıkıntı yoktur. Bu konuda sıkıntı olmadığı gibi endişeye de mahal yoktur. Türkiye’de ilaç fiyatları, dönemsel avro kur değişikliğine bağlı olarak her yıl bir kez güncellenmektedir. Bakanlığımız, hastalarımızın bu süreçte ilaç tedarik sorunu yaşamaması için gerekli tüm tedbirleri almıştır. Alınan önlemlere rağmen herhangi bir aksaklık oluşması halinde hastalarımız, “ilac.tedarik@titck.gov.tr” ya da “halkla.iliskiler@titck.gov.tr” adreslerine e-posta gönderebilir; (0312) 218 30 00 numaralı telefondan Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na ulaşabilirler. Bakanlığımız, hastalarımızın ilaca erişimini kesintisiz bir şekilde sağlamak için çalışmalarını kararlılıkla sürdürmekte olup, medya kuruluşlarımızı da hasta ve yakınlarını endişeye sevk edecek asılsız haberler konusunda duyarlı olmaya davet etmektedir" denildi.