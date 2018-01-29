Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul
açık
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
120275
ALTIN
163.117
DOLAR
3.7797
STERLİN
5.3225
EURO
4.6702
Grip için antibiyotik kullanmayın
Son Dakika
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Verem hastalığının 8 belirtisi
Verem hastalığının 8 belirtisi
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar

Sağlık Bakanlığı: "Kanser ilacı tedariğinde sıkıntı yok"

Sağlık Bakanlığı, bazı kanser ilaçlarının piyasada bulunamadığı iddialarını yalanladı.

29 Ocak 2018 Pazartesi 12:37
Sağlık Bakanlığı: "Kanser ilacı tedariğinde sıkıntı yok"

Medyada, ilaç fiyat güncellemesi nedeniyle stoklarının olduğu ve bazı kanser ilaçlarının bulunamadığı iddialarına Sağlık Bakanlığından açıklama geldi. İlaç Takip Sistemi (İTS) verilerine göre, Türkiye’de şu anda hiçbir kanser ilacının tedariğinde sıkıntı yaşanmadığını belirten Bakanlık tarafından, "Kronik hastalıkların tedavisinde kullanılan ithal ilaçların temininde de sıkıntı yoktur. Bu konuda sıkıntı olmadığı gibi endişeye de mahal yoktur. Türkiye’de ilaç fiyatları, dönemsel avro kur değişikliğine bağlı olarak her yıl bir kez güncellenmektedir. Bakanlığımız, hastalarımızın bu süreçte ilaç tedarik sorunu yaşamaması için gerekli tüm tedbirleri almıştır. Alınan önlemlere rağmen herhangi bir aksaklık oluşması halinde hastalarımız, “ilac.tedarik@titck.gov.tr” ya da “halkla.iliskiler@titck.gov.tr” adreslerine e-posta gönderebilir; (0312) 218 30 00 numaralı telefondan Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na ulaşabilirler. Bakanlığımız, hastalarımızın ilaca erişimini kesintisiz bir şekilde sağlamak için çalışmalarını kararlılıkla sürdürmekte olup, medya kuruluşlarımızı da hasta ve yakınlarını endişeye sevk edecek asılsız haberler konusunda duyarlı olmaya davet etmektedir" denildi.

Son Güncelleme: 29.01.2018 14:05
Anahtar Kelimeler:
Kanser Ilacı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Genç futbolcunun bağışlanan organları 5 kişi için umut oldu
Genç futbolcunun bağışlanan organları 5 kişi için umut oldu
Sigara içenlerde böbrek kanseri 2 kat daha fazla
Sigara içenlerde böbrek kanseri 2 kat daha fazla
Kaliteli protein için günde 2 bardak süt
Kaliteli protein için günde 2 bardak süt
Mide ağrısının altında başka hastalıklar yatabilir
Mide ağrısının altında başka hastalıklar yatabilir
Metin bebek için kök hücre bağışı kampanyasına yoğun ilgi
Metin bebek için kök hücre bağışı kampanyasına yoğun ilgi
Safra kesesi taşı hafife alınmamalı
Safra kesesi taşı hafife alınmamalı
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim