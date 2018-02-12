Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul
parçalı bulutlu
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
115293
ALTIN
161.331
DOLAR
3.8080
STERLİN
5.2573
EURO
4.6619
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Verem hastalığının 8 belirtisi
Verem hastalığının 8 belirtisi

Pıhtı atması nedir, belirtileri ve tedavi yöntemleri neler?

Beyne pıhtı atmadı, kalp-damar hastalıklarından, enfeksiyonlardan, tümörlerden ve travmalardan kaynaklanabiliyor.

12 Şubat 2018 Pazartesi 14:40
Pıhtı atması nedir, belirtileri ve tedavi yöntemleri neler?

Ünlü aktör Kadir İnanır, beyne pıhtı atması nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Ameliyat edilen ve yoğun bakımdaki tedavisi devam eden İnanır’ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahı Prof. Dr. Mustafa Bozbuğa, beyne pıhtı atmada erken müdahalenin önemine işaret etti.

Pıhtı atmanın beyin damarlarından birinin ya da birkaçının kalp-damar sistemi içinde genellikle kanın kümelenmesi ile oluşan bir tıkaç ile tıkanması sonucu ortaya çıktığını ifade eden Prof. Dr. Mustafa Bozbuğa, “Pıhtı atma, tıkanan damarın beslediği belirli bir beyin bölgesinde kanlanma yetersizliği ve aşama aşama beyin dokusunun fonksiyon kaybına kadar giden bir durumdur” dedi.

Kalp hastalıklarına dikkat!

Beyin damarlarının “emboli” olarak da adlandırılan bir tıkaç ile tıkanmasının en sık kalpte oluşan bir pıhtının damar akımı ile beyin damarına gelmesi ile ortaya çıktığını ifade eden Prof. Dr. Mustafa Bozbuğa, “Bu genellikle atriyal fibrilasyon gibi kalp ritim bozukluklarında, kalpte protez kapakçık olması durumunda, enfeksiyonlarda ortaya çıkar. Ayrıca, boyundaki şah damarlarındaki (karotis sistemi) plaklardan, travmalardan ve tümöral durumlardan da kaynaklanabilir” diye konuştu.

En yaygın belirti: Kol ve bacaklarda kuvvet kaybı

Beyin damarlarının bir tıkaç ile tıkanmasına bağlı belirtilerin tıkanan damara göre değişiklikler gösterdiğini ve klinik tablonun çok geniş bir yelpazede değiştiğini ifade eden Prof. Dr. Mustafa Bozbuğa, “Çok belirsiz hatta bazen gözden kaçabilen hafif derecede etkilenen hastaların yanında ani ölümler dahi görülebilir. Klinik tablo sıklıkla kol ve bacaklarda kuvvet kaybı/felçler, duyu bozuklukları, konuşma bozuklukları, görme kayıpları, bilinç etkilenmeleri şeklinde ortaya çıkar” diye konuştu.

Felç, konuşma ve görme bozuklukları ortaya çıkabilir

Prof. Dr. Mustafa Bozbuğa, pıhtı atmanın çeşitli sonuçlara yol açabileceğini belirterek “Beyin damarlarının tıkayıcı (trombo-embolik) hastalıkları felç, konuşma bozuklukları, görme bozuklukları, duyusal etkilenmeler ve psikokognitif (algılama ve değerlendirme) bozuklukları gibi nörolojik kayıplara ve vücutta sistemik etkilenme ve işlev bozukluklarına hatta bazen ölüme yol açabilir” uyarısında bulundu.

Hastalıklar mutlaka takip edilmelidir

Beyin damarlarının tıkayıcı (trombo-embolik) hastalıklarının alınacak bazı tedbirlerle önlenebileceğini belirten Prof. Dr. Mustafa Bozbuğa, “Kişinin sağlık kontrollerinin ve tedavilerinin düzenli bir biçimde takibi ile en çok kalp-damar sistemine ait ya da diğer sistemlere ait hastalıkların tanınmış olması, gerekli tedavilerin yapılıyor olması ile büyük ölçüde önlenebilir bir hastalık grubudur. Ortaya çıkması ile oluşan nörolojik hasar kişiye ve kayıpların ne olduğuna ve derecesine göre farklı sonuçlansa da sıklıkla erken tanı ve zamanında ve doğru bir tedaviyle günümüz tıbbi imkanları içinde büyük ölçüde geri döndürülebilmektedir” dedi.

İlk dakikalarda müdahale önemli

Beyin damarlarının bir tıkaç ile tıkanmasının, kalp-damar hastalıklarından, enfeksiyonlardan, tümörlerden, travmalardan kaynaklanabildiğini ifade eden Prof. Dr. Mustafa Bozbuğa, “Birincil hastalığın tanınması ile koruyucu tedaviler yapılarak beyin damarlarının tıkayıcı hastalığı büyük ölçüde engellenebilmektedir. Bunun yanında, hastalığın erken tanınması (ilk saatlerde) ile girişimsel müdahaleler yapılarak henüz beyin dokusunda çok ileri hasar oluşmadan hastalık ve etkileri geri döndürülebilmektedir” diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Pıhtı Atma NedirBeyne Pıhtı Atma TedavisiBeyne Pıhtı Atma BelirtileriKadir Inanır Hastalığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İdrar yolu enfeksiyonları gebelikte sık görülüyor
İdrar yolu enfeksiyonları gebelikte sık görülüyor
Normal doğum hem anne hem de bebeğe faydalı
Normal doğum hem anne hem de bebeğe faydalı
Kadınların korkulu rüyası: "El egzaması"
Kadınların korkulu rüyası: "El egzaması"
Kıl dönmesinde doğru bilinen yanlışlar
Kıl dönmesinde doğru bilinen yanlışlar
Sağlık konusunda aşırı takıntısı olanlar dikkat!
Sağlık konusunda aşırı takıntısı olanlar dikkat!
"Botoks uygulamaları uzman hekimlere yaptırılmalı”
"Botoks uygulamaları uzman hekimlere yaptırılmalı”
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim