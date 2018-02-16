Pektus hastalığı nedir, tedavi yöntemleri neler?

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Yüksel, Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından düzenlenen Kafkas Tıp Güncelleme Günleri’nde halk arasında “kunduracı göğsü” ve “güvercin göğüs” olarak bilinen pektus deformitelerin tanı-tedavisi ve Türkiye’de uygulanan yeni teknolojiler hakkında konuştu.

Kars ve çevresinde sıklıkla görülen hastalıklar konusunda tıbbi bilgileri güncellemek, bu konularda gereksinimleri saptamak ve Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi ile ortak programlar geliştirilmesine zemin ve kaynak hazırlamak adına Kars’ta gerçekleştirilen toplantıya 100’den fazla öğretim üyesi ve öğrenci katıldı.

Türkiye’de, göğüs duvarı yapı bozuklukları arasında en sık görülen göğüs kafesinin içe doğru çökük olması durumu olarak açıklanan pektus ekskavatum hastalığı ile mücadele eden 250 bine yakın hasta bulunuyor.

2000’li yıllarda keşfedilen kapalı ameliyat yöntemi ile pektus hastalığının tedavisi gerçekleştirilebiliyor. Dünyanın sayılı merkezlerinde uygulanan özel ve kapalı metodu 2005 yılından bu yana Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı’nda da Prof. Dr. Mustafa Yüksel tarafından yapılıyor ve bugüne kadar 1500 hasta tedavi edildi.

Hastalık ve Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi olarak bu hastalığın tedavisinde gösterilen gelişim hakkında konuşan Prof. Dr. Mustafa Yüksel, “Kunduracı göğsü ve güvercin göğsü olarak bilinen pektus deformitelerini artık ameliyatla yüzde 100 düzeltilebiliyoruz. Göğüs kafesinin altına metal bar takıyoruz. Ayrıca tedavinin tümü SGK tarafından karşılanıyor. Geldiğimiz bu noktada pektus deformitelerinin tedavileri, teknolojik gelişmeler sayesinde hem kolaylaştı hem de daha başarılı sonuçlar almaya başladık. Bu konuda uzmanlık düzeyini artırmak için çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. Bu sayede hızlı bir şekilde mesafe kat ettik. Biz, 10 senede 30 yıllık mesafeyi tamamladık. Şu anda dünyada bu ameliyatları en iyi yapan merkezlerdeniz.” dedi.

Pektus hastalığında farkındalığın önemine de dikkat çeken Yüksel, sözlerini şu şekilde tamamladı: “Anne, baba, beden eğitimi, yüzme, basketbol eğitmenleri ve doktorlar pektus hastalığının fark edilmesi noktasında çok önemli. Aslında bu şunu da gösteriyor ki bu konuda toplumun içerisindeki hedef kitlenin bir farkındalığa ihtiyacı var. Çünkü pektus deformitelerinin tedavisi 10-16 yaş grubu arasında olursa çok güzel sonuçlar alınıyor.”

Pektus tedavisinde, tüm dünyada kendi adıyla (Yüksel prosedürü) anılan yeni bir teknik geliştiren Prof. Dr. Mustafa Yüksel, bu yeni ameliyat tekniğini göstermek için pek çok ülkede ameliyatı bizzat yaparak cerrahları eğitiyor.