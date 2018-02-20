Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul
kapalı
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
113433
ALTIN
164.015
DOLAR
3.8039
STERLİN
5.3245
EURO
4.6991
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Verem hastalığının 8 belirtisi
Verem hastalığının 8 belirtisi

Ozon terapisi ile ölü hücrelerden arınmak mümkün

Dr . Emrah Çinik, ozon terapisi sayesinde ölü hücrelerden arınmanın mümkün olduğunu söyledi.

20 Şubat 2018 Salı 11:12
Ozon terapisi ile ölü hücrelerden arınmak mümkün

Ozon terapisinin, doku ve hücrelere ihtiyacı olan oksijeni, aktif oksijen molekülü olan ozon gazı (O3) kullanılarak sağlamayı hedefleyen bir tedavi yöntem olduğunu belirten Dr . Emrah Çinik, bu terapi sayesinde ölü hücrelerden arınmanın mümkün olduğunu söyledi.

Doktor Emrah Çinik, “Medikal estetik alanında kullanılan ozon, daima saf ozon ve saf oksijen karışımı olarak kullanılmaktadır. Ozon Terapi; Ozon Terapi uygulamasında verilen ozon gazı ciltte biriken doymamış yağ asitlerinin çift bağları ile reaksiyona girerek yağ zincirlerinin kırılması etkisini meydana getirmektedir. Uygulamanın temel mantığı, oksijenin etkisiyle hidrofobik (su sevmeyen) yağların, daha az stabil olan hidrofilik (suyu seven) yağlara dönüşmesini ve vücuttan atılmasını sağlamaktır. Diğer taraftan alyuvarların oksijen taşıma kapasitesini arttırarak, kılcal damarlarda kan akımının düzelmesi ile yağ dokusu hücrelerinin metabolizmalarının normal hale dönmesi hedeflenmektedir” dedi.

"KAN ŞEKERİNİ DÜZENLER"

Ozon terapisinin bireylerin metabolik hızını artırmanın en iyi yollarından birisi olan bölgesel incelme sağladığını ifade eden Dr. Çinik, “Kan şekerinin düzenlenmesine destek olur ve açlık krizlerini önler. Organizmanın yağlardan enerji üretmesi için gerekli hücresel düzenlemeleri kuvvetlendirir. Başta cilt olmak üzere, beyinde ve kaslarda kan dolaşımını arttırarak vücudun daha iyi oksijen elde etmesine ve enerjiye daha kolay ulaşmasına yardımcı olur. Kırmızı ve beyaz kan hücrelerinin metabolizma aktivasyonu sayesinde kazandırdığı genel iyilik hali kişilere kendilerini yenilenmiş hissettirir ve anti-aging etkisi oluşturur. İş hayatındaki stresten ve yoğun çalışma temposundan kaynaklanan zihinsel ve bedensel yorgunluğun giderilmesinde etki eden bir yöntemdir. Fiziksel dayanıklılığı arttırmaktadır. Profesyonel sporcular ve kadınlar bu tedaviden faydalanmaktadırlar” açıklamalarında bulundu.

”OZON TERAPİSİ İLE STRESE SON"

Ozon terapisinin diğer faydasının da kronik yorgunluk sendromu konusunda önemli düzelmelerin sağladığını kaydeden Dr. Çinik, “Hücre seviyesinden başlayarak vücutta hastalığın yol açtığı kötü etkileri anlamlı düzeyde gidermektedir. Günlük yaşam mücadelesi, iş yoğunluğu, mesleki sıkıntılar, endüstriyel olarak hazırlanan gıda ürünleri, çevre kirliliği, nikotin, alkol, kahve, manyetik kirlenmeler, yanlış yaşam biçimi ve hatalı beslenme, hareketsizlik, hastalık ve enfeksiyonlar gibi etkenlere bağlı olarak oluşan strese karşı mücadele anlamında, stres hormonu olarak adlandırılan adrenalinin vücutta yıkılmasını sağlar” ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 20.02.2018 11:44
Anahtar Kelimeler:
Ozon Terapisi Nelere Iyi GelirOzon Terapisi FaydalarıOzon Terapisi Yaptıranlar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Böbrek hastalıklarından 8 adımda korunun
Böbrek hastalıklarından 8 adımda korunun
Aşırı kilo erken yaşta diz kireçlenmesi sebebi
Aşırı kilo erken yaşta diz kireçlenmesi sebebi
Anestezi ile ağrısız bir doğum mümkün
Anestezi ile ağrısız bir doğum mümkün
Türkiye’de her üç yetişkinden birinde hipertansiyon var
Türkiye’de her üç yetişkinden birinde hipertansiyon var
Kazada kaybettiği kulağından yeni kulak yapıldı
Kazada kaybettiği kulağından yeni kulak yapıldı
Vazovagal Senkop hastalığı nedir, neden olur?
Vazovagal Senkop hastalığı nedir, neden olur?
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim