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Ölümlerin yüzde 40’ı kalp damar tıkanmasından

Dünyada meydana gelen ölümlerin yüzde 40’ından fazlasının kalp damar tıkanmasından kaynaklandığını belirten Op.Dr. Mehmet Uğur Es, hastalıktan korunmak için özellikle paketlenmiş gıdalardan uzak durmak gerektiğini söyledi.

28 Şubat 2018 Çarşamba 14:24
Ölümlerin yüzde 40’ı kalp damar tıkanmasından

Dünyada meydana gelen ölümlerin yüzde 40’ından fazlasının kalp damar tıkanmasından kaynaklandığını belirten Op.Dr. Mehmet Uğur Es, hastalıktan korunmak için özellikle paketlenmiş gıdalardan uzak durmak gerektiğini söyledi.

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op.Dr. Mehmet Uğur Es, kalp damar hastalıkları ve alınması gereken önlemler hakkında bilgi verdi.

Kalp damarlarının çok önemli olduğunu vurgulayan Op.Dr. Mehmet Uğur Es, “Dünyada meydana gelen ölümlerin yüzde 40’ından fazlasının kalp damar hastalıkları yüzünden oluyor. Kalp bildiğiniz gibi 250 300 gram ağırlığındadır. Yani avucumuza alabiliyoruz. Dakikada 5 litre kadar kanı pompalıyor. Bunun bir litresini kendi alıp kullanıyor. Bu bahsettiğimiz kalbi besleyen damarlar aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Bu yüzden bu damarlar çok önemli” dedi.

DAMAR SERTLİĞİ

Damarlar zamanla serleşip tıkanabileceğini aktaran Op. Dr. Es, “Buna damar sertliği diyoruz. Zamanla ilerleyip belli bir noktada çatlayarak orada bir takım pıhtılaşma oluyor. Ardından birikerek krizlere de yol açabiliyor. Ailesinde kalp damar hastalığı olanların dikkatli olması gerekir. Günümüzde en çok tansiyon yüksekliği, şeker hastalığı gibi sebepler önümüze geliyor. Bu da az aktiviteyle , çok yiyip içmekle, kilo almakla ve hareketsiz hayatla ilgilidir. 2 bin sene önce yüksek tansiyon diye bir hastalık yoktu. Çünkü insanlar kendi gıdalarını kas gücü ile çalışarak temin ediyordu ve avlanıyordu. Ama günümüzde asansörler, otomobiller, kısa mesafeleri bile yürümemek gibi bir durumla karşı karşıyayız. Bu da insanlarımızı hasta ediyor. Sigara hastalığı önemli sebeplerinden biridir. Pek çok organ ve dokuya zararı olduğu gibi, kalp damarlarına da direk spazm ve zamanla tıkayıcı etkisiyle zararlı bir etkiye sahiptir” diye konuştu.

"DOĞAL BESLENİN"

Kalp damar hastalıklarına karşı alınacak önlemelere de değinen ES, “Bu hastalıktan korunmak için yediğimiz içtiğimiz besinlere dikkat etmek ve özellikle paketlenmiş gıdalardan uzak durmak gerekiyor. Hareketli bir hayat, her gün belli bir süre yürümek, işe gidip gelirken araç kullanmamak, hafta sonu spor yapmak, doğal beslenmek, zeytin yağı, tere yağı, yağsız kırmızı et, balık eti ve tavuk eti yemek, stresten uzak kalma gibi hususlarla önlenebilir” şeklinde konuştu.

(Yunus Özhanlı/İHA)
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