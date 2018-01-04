Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul
parçalı az bulutlu
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
116929
ALTIN
158.639
DOLAR
3.7440
STERLİN
5.0671
EURO
4.5124
Verem hastalığının 8 belirtisi
Verem hastalığının 8 belirtisi
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar
Mutluluk hissi veren besinler
Mutluluk hissi veren besinler
Yaşlılıkta psikolojiyi neler bozuyor?
Yaşlılıkta psikolojiyi neler bozuyor?
Kış aylarında cildi canlandıran 10 besin
Cildi canlandıran 10 besin

Ölen doktorun bağışlanan organları 3 hastaya umut oldu

Bursa’da uzun yıllar boyunca birçok böbrek hastasına yardımcı olan Doktor Faruk Kemal Sevilmiş’in ölümünün ardından da bağışlanan organları 3 hastaya umut oldu.

04 Ocak 2018 Perşembe 23:49
Ölen doktorun bağışlanan organları 3 hastaya umut oldu

23 yıllık 48 yaşındaki Doktor Faruk Kemal Sevilmiş, 10 yıl boyunca diyaliz bölümünde çalışarak organ yetmezliği çeken böbrek hastalarını iyileştirmek için mücadele ettikten sonra Gemlik ilçesinde aile hekimi olarak görevine devam etti. Geçtiğimiz Pazar günü beyin kanaması şikayetiyle Bursa Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılan Sevilmiş, burada 4 gün boyunca yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hayatı boyunca organ naklinin faydalarını ailesine ve hastalarına anlatan doktorun vefatının ardından ailesi organlarını bağışlayarak organ nakli için bekleyen 3 hastaya ümit oldu. Beyin ölümü gerçekleşen Doktor Sevilmiş’in karaciğeri Bursa’da bulunan özel bir hastaneye sevk edilirken, bir böbreği Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine diğeri Sağlık Bakanlığı tarafından bulunacak uygun hastaya nakledilecek.

Çekirge Devlet Hastanesi Başhekimi Operatör Doktor Engin Paralı yaptığı açıklamada, “4 gündür hastanemizin yoğun bakım servisinde beyin damar şikayetiyle yatmakta olan doktor arkadaşımızı kaybettik. Hayatı boyunca hastalarına sağlık üreten arkadaşımız bugün ölümüyle de insanlara can olacak. Organlarının bağışlanmasına izin veren ailesine şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Cerrahı Operatör Doktor Atilla Satır, “Hayatını bu tür hastalara adayan bir doktor olarak organlarını bağışladı. Bursa’mızda ve Türkiye’de bekleyen 25 bin hastadan iki tanesine yaşama ümidi doğdu. Biz bu hastalarımıza biraz olsun katkıda olabilmek için buradayız” açıklamasında bulundu.

Vefat eden Doktor Sevilmiş’in diş hekimi olan kardeşi Haluk Sevilmiş, abisinin hayatı boyunca sağlık dağıttığını ve organ bağışının öneminden bahsettiğini söyleyerek abisinin organlarını bağışladıklarını belirtti.

Son Güncelleme: 05.01.2018 09:17
Anahtar Kelimeler:
Faruk Kemal SevilmişOrgan BağışıBursa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Karaciğer yağlanması mutlaka tedavi edilmeli
Karaciğer yağlanması mutlaka tedavi edilmeli
Ergenlik döneminde stresi azaltabilecek 8 öneri
Ergenlik döneminde stresi azaltabilecek 8 öneri
Bebeklerinizi kışın eve kapatmayın, doğal yollardan D vitamini alsın
Bebeklerinizi kışın eve kapatmayın, doğal yollardan D vitamini alsın
Sıkı ayakkabılar nasır sebebi olabilir
Sıkı ayakkabılar nasır sebebi olabilir
Kış depresyonundan korunmanın 5 yolu
Kış depresyonundan korunmanın 5 yolu
Bilecik'te 986 kutu tarihi geçmiş ilaç ele geçirildi
Bilecik'te 986 kutu tarihi geçmiş ilaç ele geçirildi
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim