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Okuldaki ders başarısını düşürüyor

Göz hastalıkları uzmanı Op. Dr. Hanife Öztürk Kahraman; miyop, astigmat ve hipermetropun, aileler tarafından fark edilemediğinde, çocukların okuldaki ders başarısının düştüğünü belirtti.

27 Mart 2018 Salı 11:33
Okuldaki ders başarısını düşürüyor

Göz hastalıkları uzmanı Op. Dr. Hanife Öztürk Kahraman; miyop, astigmat ve hipermetropun, aileler tarafından fark edilemediğinde, çocukların okuldaki ders başarısının düştüğünü belirtti.

“Çocuğum tembel, ders çalışmayı sevmiyor gibi düşünen ebeveynlerin aklına göz hastalıkları gelmeli” diyen Kaşkaloğlu Göz Hastanesi hekimlerinden Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Hanife Öztürk Kahraman, ailelerin çocuklarına düzenli göz taraması yaptırmalarının büyük önem taşıdığını söyledi. Göz rahatsızlığı yaşayan çocukların, genelde görüntüyü odaklamak için başını yan tutarak veya gözlerini kısarak baktıklarını hatırlatan Kahraman, bu gibi davranışların yanı sıra; çocukların baş ve göz ağrısı da hissedebileceklerine dikkat çekti.

HER YIL DÜZENLİ GÖZ MUAYENESİ

Okul öncesinde 5-6 yaştan erken dönemde, bebek ve çocuklarda taramaların yapılmasının hastalıkların erken tanı ve tedavisi açısından gerekli olduğunu hatırlatan Kahraman, şu bilgileri verdi: “Özellikle bu dönemde göz tembelliği yönünden çocuklar mutlaka göz muayenesinden geçirilmelidir. Her sağlıklı çocuk bile her yıl düzenli göz muayenesi olmalıdır. Göz sağlığı, okuldaki başarıyı doğrudan etkiliyor. Gözde bir rahatsızlık olup olmadığı konusunda aileler çok bilinçli hareket etmeli. Bu konuda öğretmenlere de büyük görev düşüyor.”

(İHA)
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