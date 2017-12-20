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Nar suyu en güçlü antioksidan

Uzmanlar, narın içeriğinde yer alan birçok yararlı biyoaktif bileşen sayesinde çok güçlü bir antioksidan olduğunu söylüyor.

20 Aralık 2017 Çarşamba 09:55
Nar suyu en güçlü antioksidan

Kış günlerinin en sevilen meyvesi nar, küçük – büyük herkesin imdadına yetişiyor. Narın içeriğinde yer alan birçok yararlı biyoaktif bileşen sayesinde çok güçlü bir antioksidan olduğunu söyleyen uzmanlar, nar meyvesinin ve suyunun mutlaka tüketilmesi gerektiğe dikkat çekiyor.

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neriman İnanç, 100 ml. nar suyunun yetişkin bir insanın günlük C vitamini gereksiniminin yüzde 16’sını karşıladığını söyledi. Nar suyunda yoğun olarak B vitamini ve potasyum olduğuna da işaret eden İnanç, “Nar suyu özellikle içerdiği antioksidanlar sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiriyor” dedi.

Hastalıklardan narla korunun!

Hastalıkları önleme konusunda bağışıklık sisteminin vücudun en önemli sistemi olduğunu ifade eden İnanç, narın faydalarına ilişkin şu bilgileri verdi: “Grip her yıl dünyada birçok kişide görülen bir hastalıktır. Son yıllarda, gribe karşı kullanılan ilaçlara gelişen direnç, bilim insanlarını doğal antiviral moleküller üzerinde araştırma yapmaya teşvik etmiştir. Bu doğal moleküllerden en önemlisi de içerdiği antioksidanlar nedeniyle nar ve nar suyudur. Nar polifenol özütünün gribe etkisini incelemek amacıyla yürütülen bir çalışmada, narda bulunan antioksidan özellikli polifenolerin, grip virüsünün kırmızı kan hücrelerinde kümeleşmesini önlediği gösterilmiştir. Sonuç olarak, kış aylarında da yeterli ve dengeli beslenmenin yanı sıra, gripten korunmak ve grip olunduğunda tedavi amacıyla nar suyu tüketiminin yararlı olabileceğini dikkate almamız gerekmektedir.”

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