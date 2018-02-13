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MS’de son 20-25 yılda teşhis ve tedavideki gelişmeler sevindirici

Dr. Özlem Taşkapılıoğlu, son 20-25 yılda MS tedavisinde yaşanan gelişmelerin sevindirici olduğunu söyledi.

13 Şubat 2018 Salı 09:38
MS’de son 20-25 yılda teşhis ve tedavideki gelişmeler sevindirici

Multipl skleroz (MS) hastalığının beyinde ve omurilikte, mesajları taşıyan sinir telleri etrafındaki koruyucu kılıfın (miyelin kılıfı) rahatsızlığı olduğunu ifade eden Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Özlem Taşkapılıoğlu, bu hastalığın merkezi sinir sistemi ile organların bilgi iletişimini sağlayan omuriliğin miyelin tabakası üzerindeki fiziksel tahribata uğramasıyla meydana geldiğini söyledi.

"HERKESİN BEYİN REZERVİ FARKLIDIR"

Taşkapılıoğlu, “MS, 20-40 yaş aralığında tüm dünyadaki insanlar için önemli bir sorunudur. Ancak yıllar önce hastalar arasında ‘tedavisiz’, ‘seçeneksiz’ veya ‘kesin tekerlekli sandalye ile sonlanacak’ hastalık olarak bilinen MS’de son 20-25 yılda teşhis ve tedavi alanındaki gelişmeler sevindiricidir. Görme kaybı, çift görme, kol veya bacakta tek taraflı veya tüm vücutta uyuşma-güçsüzlük, idrar yapmada zorluk gibi beyin ve omuriliğin farklı yerlerinin tutulumunda farklı şekilde kendini gösterebilen bu hastalık, bazen iyi huylu giderken, ilerleyen dönemlerde düzelmeyen hasarlar bırakabilmektedir. Herkesin beyin rezervi farklı olduğu için yaşanacak her atağın o kişide nasıl bir etki yapacağı mutlak bilinmez” dedi.

Taşkapılıoğlu, “Bu belirsiz durumlarla yaşamak hem hasta, hem de hastayı takip eden hekim için zor olabilir. Hatta ne yaparsak yapalım hastalığın ilerlemesini durdurmada zorlandığımız, yardımcı bir cihazla yürümesini devam ettiren hastalarımız olabiliyor. Aniden karşılaşılan ve belirsizliklerle dolu nörolojik hastalık sürecini kabullenmek hastalığın seyrinde etkilidir. Bunun ruh sağlığı alanında çalışan profesyonellerle birlikte çok rahat çözebilen bir durumken, hastalığı yok saymanın tedaviye olumsuz yansımalarını görüyoruz.

"İLAÇLARIN DÜZENLİ KULLANIMI ÖNEMLİ"

‘Balayı dönemi’ dediğimiz uzun yıllar klinik belirti vermeksizin sessiz kalabilen ya da MS atağı yaşansa bile atağın tedavisi ile nörolojik belirti ve bulguların hemen düzeldiği dönemleri tedaviye başlamak veya tedaviyi değiştirmek için iyi kullanmak gerekiyor. Hastaların özellikle ilaçlarını düzenli kullanmaları ya da ilaçla ilgili yan etkileri bizimle paylaşmaları çok önemlidir” dedi.

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