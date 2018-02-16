Mide kanaması belirtileri neler, ne yapmalı?

Gelişen teknolojiler sayesinde mide kanamasında yaşanan ölüm sayısı azalsa da bu hastalık hala tehlikeli olarak adlediliyor. Yetişkin ya da bebek, çocuk fark etmeksizin görülebilecek bu hastalık ile ilgili acil durumda yapılması gerekenler hakkında Medline Sorumlu Müdürü Dr. Koray Akay bilgi verdi.

Mide kanaması nedir, neden olur?

Mide kanaması iç kanamalar grubuna girer, genellikle midedeki rahatsızlıklardan ötürü olur. En sık görülme sebebi ülser ve gastrittir. Mide ülserinde mukoza tahriş olur, mide damarının delinmesi sonucunda kanama yaşanır, gastritte ise delinme olmaz ancak midede biriken yaralardan kanama olabilir. Bazen basit bir ilacın kullanılması bile kanama yaratabilir.

Belirtileri nelerdir?

Hasta kusar ve ağzından kan gelir. Rengi genelde koyu olur ve kahve telvesine benzer. Bazı durumlarda kanlı ve koyu renkli dışkı da görülebilir. Baş dönmesi, halsizlik, bayılma, susuzluk hissi, ağızda kuruma, tansiyon düşüklüğü ve daha ileri durumlarda hayati bir tehlike olan şok durumları da belirtiler arasındadır.

Mide kanaması geçirdiğimizde ilk olarak ne yapmalıyız?

Mide kanaması geçiren hastaya kesinlikle ağızdan bir şey verilmemelidir. Su ya da bir yiyecek verilerek hasta kusturulmaya çalışılmamalıdır. Hayati bulgular kontrol edilmeli, kusulan kanın geri yutulması engellenmeli ve acilen ilk yardım ekibi çağırılmalıdır.

Tedavisi ne şekilde yapılır?

Hastaneye ulaştırılan hastaya doktor müdahalesinin ardından gerekli durumlarda serum ve kan nakli yapılır. Bu hastadan hastaya ve rahatsızlığın durumuna göre değişkenlik gösterir. Sonrasında yine genellikle olarak, endoskopi yapılır ve damar yoluyla ilaç verilir. Endoskopik işlemin yapılmasının sebebi ise kanama sebebini bulmak ve ona göre müdahale etmektir. Nadir durumlar da endoskopik işlemin yanı sıra durum daha kötü ise cerrahi müdahale de yapılabilir.