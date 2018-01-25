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Metin bebek için kök hücre bağışı kampanyasına yoğun ilgi

Hatay’da 2,5 yaşındaki Metin bebek için sosyal medya üzerinde yapılan kök hücre kampanyasına duyarlı vatandaşlar tarafından destek verildi.

25 Ocak 2018 Perşembe 14:28
Metin bebek için kök hücre bağışı kampanyasına yoğun ilgi

Antakya Vali Ürgen Alanı’nda bulunan Kızılay Kan Toplama Aracı’na gelen vatandaşlar, minik Metin’e destek olmak için form doldurup sıraya girerek kampanyaya destek oldular. Minik Metin için başlatılan kampanyaya kulak veren vatandaşlar Kızılay’ın stantlarına gelerek kan vermek ve uygun donör olmak için sıraya girdiler.

Kampanyaya destek olan Ülkü Ocakları Hatay İl Başkanı Metin Taşçı, 2,5 yaşındaki Metin bebek için, Kızılay’a Ülkü Ocakları Hatay İl Başkanlığı olarak kan bağışında bulunacaklarını söyledi. Taşçı, tüm hemşerileri kan bağışına davet ettiklerini belirterek “Yarın akşam saat yediye kadar açık olacak olan Kızılay Kan Alma Merkezi’miz Vali Ürgen Paşa Alanı’nda diğer adıyla Vali Göbeği’nde açık tutulacaktır. Uygun kan örneği olan Türkiye’nin her yerinde bu Metin bebeğin şahsında tüm lösemi hastaları için geçerli olacaktır” dedi.

"İKİ DAKİKALIK BİR ŞEY, HERKESİN YAPMASI LAZIM"

Kan veren vatandaşlardan Yusuf Dirlik, insanlara yardım etmenin kendisini mutlu ettiğini vurgulayarak “Bir insan için yardım etmek beni çok mutlu ediyor. O yüzden yardımımız dokundu ise ne mutlu. Burada annemin de ihtiyacı olabilir ya da başka bir yakınımın da ihtiyacı olabilir. Onun için biz de bir yardımda bulunalım, dedik. Arkadaşla birlikte kök hücremizi verdik. İki dakikalık bir şey, herkesin yapması lazım. O yüzden herkesi buraya davet ediyoruz” şeklinde konuştu. Yapılan etkinliğin ilk gününde 100 kök hücre bağışında bulunulduğu belirtildi.

Son Güncelleme: 25.01.2018 15:22
Anahtar Kelimeler:
Metin Bebek
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