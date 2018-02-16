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metabolic balance®’tan Obezite ve Beslenme Konulu Sempozyum

metabolic balance® Türkiye’nin 2018 yılında düzenlenen ilk sempozyumu, herkesin katılımına açık olup 25 Şubat 2018 Pazar günü Wyndham Ankara’da gerçekleşecek.

16 Şubat 2018 Cuma 10:44
metabolic balance®’tan Obezite ve Beslenme Konulu Sempozyum

Alanında yetkin uzmanların ve metabolic balance® temsilcisi doktorların katılımıyla düzenlenecek olan sempozyumun Beslenme ve Obezite başlıklı oturumundaki konu başlıkları ve konuşacak uzmanlar:

  • Yetişkinlerde Duygusal Yeme Uzm. Psk. Ertuğ Gül,
  • Kilo Vermek İstiyorsanız Ara Öğün Yemeyin Dr. Kasım Sezen.
  • Obezitede Kalın Bağırsağın Rolü Dr. Nezir Çelik,

Sempozyumun son bölümündeki oturumda, obezitenin metabolik, dermatolojik, jinekolojik etkileri, çok yönlü ve kapsamlı olarak tartışılacak.

Dr. Yavuz Selim Sılay’ın moderatörlüğünde gerçekleşecek olan bu oturuma katılacak olan temsilciler:

  • Dr. Özge Banu Öztürk Başsoy
  • Dr. Nezir Çelik
  • Dr. Salih Eken
  • Prof. Dr. Mehmet Zeki Taner
  • Dr. İnci Taşdemir
  • Dr. Mehmet Tümer
  • Dr. Hülya Yılmaz

Sempozyum, tıp doktoru metabolic balance® temsilcilerinin yanı sıra herkesin katılımına açık olarak 25 Şubat 2018, Pazar günü Wyndham Hotel Ankara’da gerçekleşecek. Sempozyum için kayıtlar başladı.

Bilgi almak ve başvuru yapmak için info@metabolic-balance.com.tr e-mail adresinden ya da 0 212 258 9977 numaralı telefondan ulaşılabilir.

metabolic balance® hakkında

Dr. Wolf Funfack tarafından geliştirilen metabolic balance®, kişilerin kan değerleri ve sağlık durumları göz önüne alınarak hazırlanan, kişiye özel bir metabolizma programı olmasıyla biliniyor. Çağımızın hastalığı olan metabolik sendromu önlemede ve kilo kontrolünü sağlamada çok etkili bir yöntem olan metabolic balance® yaklaşık 10 yıldır 30’a yakın ülkede uygulanıyor.

Anahtar Kelimeler:
Metabolic BalanceObeziteBeslenmeAnkara
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