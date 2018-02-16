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"Liposuction kilo vermek için değil vücudu şekillendirmek için"

Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Dr. Mahmut Özyılmaz, liposuction uygulamasının kilo vermek için değil, vücudu şekillendirmek için yapıldığını söyledi.

16 Şubat 2018 Cuma 09:36
"Liposuction kilo vermek için değil vücudu şekillendirmek için"

Genelde liposuction önerilen hasta grubunun normal kiloda veya hafif kilolu hasta olduğunu belirten Dr. Mahmut Özyılmaz, “Özellikle bayanlarda basen bölgesi, bacak içi, diz içleri, karın bölgesi ve bel bölgesi gibi sporla veremedikleri bölgelerden kurtulmak için liposuction öneriyoruz. Buradan aldığımız yağları da gerek görür isek vücudun başka bölgelerine yüze yağ grefti şeklinde uygulayabiliyoruz. Yani liposuction uygulamasındaki amaç aslında şekil düzeltmektir. Tabi aşırı kilolu hastalarda da volümlü liposuction uygulamaları yapılıyor. Ama bunlar çok nadir ve ameliyatın risklerini arttıran işlemler” dedi.

Liposuction uygulamasının, bölgeye göre 2-3 saat süren bir işlem olduğunu belirten Özyılmaz, “Birkaç liposuction yöntemi var. Bunların hepsinin artıları eksileri birbirine göre değişiyor. Lazer liposuction, ultra sonik ve klasik yöntemle vakumlu liposuction mevcut. Amaç yağ dokusunu buradan uzaklaştırmak. Hangi yöntemi en iyi şekilde uygulayabiliyorsanız, hastaya hangisi daha uygunsa, hastaya göre de tercih yapılabilir. Bir gece hastane yatışı bazen aynı gece taburcu de yapabiliyoruz. Ameliyat sonrası 1-2 haftalık bir korse kullanması gerekiyor” diye konuştu.

Son Güncelleme: 16.02.2018 10:09
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