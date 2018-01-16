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Lazer epilasyon ile ilgili bilinmesi gerekenler

İstenmeyen tüylerin önlenmesinde tüm dünyanın bir numaralı yöntemi olan lazer epilasyonla ilgili olarak uzman doktor Fulya Tezel çeşitli uyarılarda bulundu.

16 Ocak 2018 Salı 10:46
Lazer epilasyon ile ilgili bilinmesi gerekenler

Lazer epilasyon işlemlerinin genellikle sonbahar ve kış aylarında yoğun rağbet gördüğünü belirten uzman dermatolog, lazerin 4 rengi tespit edemediğini; bu renklerin de beyaz, gri, sarı ve kızıl renge sahip ince tüylerin olduğu söyledi. En yüksek başarıyı elde edebilmek için açık tenin veya koyu renkteki tüylerin olması gerektiğini açıklayan Tezel, ince tüylerin lazer epilasyonda iyi sonuçlar vermediğini söylüyor.

Geçtiğimiz yıllara kadar kadınlar çoğunluktaydı

Uzman doktor Fulya Tezel geçtiğimiz yıllarda kadınların sıklıkla başvurduğu bir yöntem olan lazer epilasyonla ilgili olarak artık erkeklerin de sıklıkla bu yola başvurduğunu söyledi. Kadın vücudunun tamamına uygulanabilen lazer epilasyonda en fazla tercih edilen bölgeler ise koltuk altı, bikini bölgeleri, yüz ve bacak bölgeleri. Erkeklerde ise durum biraz farklı, tüy ve kıl şikayeti ile başvurulan lazer epilasyonda omuz, ense, boyun, göğüs ve bacak bölgeleri daha popüler.

Yeni teknolojiler ile uygulanması şart

Doktor Fulya Tezel, gelişen teknoloji ile birlikte lazer epilasyonun da değişime uğradığı ve seansların çok daha az ve kolay sürdüğünü söylüyor. “Özellikle Alexandrite Lazer epilasyon cihazının kullanımı oldukça popüler. Pek çok cilt uzmanı da bu doğrultuda cihazlar kullanmaktadır. Kullanım dozajları mevcuttur, eğer ince tüyler ile ilgili hassasiyetleri olan hastalar mevcut ise ND:Yağ lazer kullanılarak sorunlar giderilmektedir.”

Bronzlaşmış ciltler ve solaryuma girenler dikkat!

Bronzlaşmış ciltler ile solaryuma giren kişilerle ilgili çeşitli uyarılarda bulunan Tezel, bu kişilerin cilt renginin açılmasını beklemesi gerektiğini belirtirken, epilasyondan önce de 6 hafta boyunca yoğun bir şekilde güneşe maruz kalınmaması gerektiğini söyledi. Bu süreçlerin lazer epilasyonun başarısı ve cilt sağlığının en üst düzeyde korunmasına ilişkin önlemler olduğunu da sözlerine ekledi.

Lazer epilasyon sonrası neler yapılmalı?

Lazer epilasyon sonrasında öncelikle güneşten korunulması gerekir, Uzman Doktor Fulya Tezel, bu işlemi kış aylarında yaptıranlar için böyle bir problemin genellikle oluşmadığını ancak yine de dikkatli olunması gerektiğini ve epilasyon sonrasında oluşan kızarıklıkların da kısa sürede geçtiğini belirtti. Cilt soyucu kremler, a vitamini ve kimyasal peeling uygulanmaması gerekirken seanslara düzenli olarak gidilmesini gerektiğine dikkat çeken Tezel, doktorların tavsiyesine mutlaka uyulmasını gerektiğini de sözlerine ekledi.

Anahtar Kelimeler:
Fulya TezelLazer Epilasyon
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