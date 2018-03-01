Kulak pamuğu ve yüksek ses işitme kaybı nedeni olabilir

Telefonun mucidi, İskoçyalı bilim adamı Alexander Graham Bell’in işitme engelliler için yaptığı çalışmalarından dolayı doğum tarihi olan 3 Mart, her yıl Dünya Kulak ve İşitme Günü olarak kutlanıyor.

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi’nden KBB Uzmanı Prof. Dr. Murat Topak,kulak sağlığının önemine işaret etti. İşitme kayıplarının sebeplerinin çeşitli olduğunu belirten Prof. Dr. Murat Topak, işitme kayıplarının “İletim tipi işitme kayıpları, sensorinöral işitme kayıpları ve kombine işitme kayıpları” şeklinde sınıflandırıldığını söyledi.

Doğumsal işitme kayıpları, bin bebekten 1-3’ünde görülüyor

İletim tipi işitme kayıplarının dış kulak yolu-kulak zarı ve orta kulak hastalıklarında ortaya çıkan işitme kayıpları olduğunu belirten Prof. Dr. Murat Topak, “Sensorinöral işitme kayıpları, iç kulak yapılarına ve işitme sinirine zarar veren hastalıklarda ortaya çıkar. Çocuklarda görülen doğumsal sensorinöral işitme kayıpları, önemi yönünden ayrı bir gruptur. Görülme sıklığı 1000 bebekte 1-3 tür. Doğumsal işitme kayıpları genetik ve genetik olmayan işitme kayıpları olarak ikiye ayrılır” dedi.

Gebelik dönemindeki hastalıklara dikkat

Prof. Dr. Murat Topak, genetik olmayan işitme kayıplarının nedenlerini şöyle sıraladı: “Annenin gebeliği sırasında geçirdiği kızamıkçık, kızamık, toksoplazma, kabakulak gibi enfeksiyonlar. Annenin gebeliği sırasında ototoksik (iç kulak yapılarına zarar veren ) ilaç kullanması, prematüre doğum, doğum sırasında bebeğin oksijensiz kalması, kan uyuşmazlığına bağlı sarılık sayılabilir.”

Yaşlılığa ve gürültüye bağlı işitme kayıpları da ortaya çıkıyor

Diğer sensorinöral işitme kayıpları nedenleri arasında ani sensorinöral işitme kaybı, yaşlanmaya bağlı işitme kaybı, gürültüye bağlı işitme kayıpları, Meniere Hastalığının bulunduğunu belirten Prof. Dr. Murat Topak, “Kulak kemiğinin zarar gördüğü kafatravmalarındansonrada iletim tipi, sensorinöral tip veyaikisininbir arada olduğu kombine tip işitme kayıpları görülebilir” diye konuştu.

Orta kulak iltihapları ihmal edilmemeli

İşitme kaybına neden olan hastalık tespit edildikten sonra duruma göre bir tedavi programının belirlendiğini ifade eden Prof. Dr. Murat Topak, “Serümen tıkaçlarında küçük bir girişimle tıkaç alınarak işitme kaybı düzeltilebilir. Dış kulak yolu enfeksiyonları ve orta kulak iltihaplarında medikal tedavi ile işitme kaybı düzeltilebilir. Ani işitme kayıplarında da gecikmeden uygulanacak ilaç tedavisi ile işitme kaybında düzelme sağlanabilir” uyarısında bulundu.

Ameliyatla tedavi ediliyor

Bazı kulak hastalıklarında ameliyat ile işitme kaybını düzeltmenin mümkün olduğunu ifade eden Prof. Dr. Murat Topak, “Efüzyonluorta kulak iltihapları, ventilasyontüpü uygulaması ile tedavi edilebilir. Kulak zarı yırtıkları, kronik orta kulak iltihabına bağlı gelişen işitme kayıpları, orta kulak kemikçikleri arasındaki kireçlenmeler ve otoskleroz sayılabilir. Sesorinöral işitme kayıplarında ise işitme kaybının giderilmesi amacı ile işitme cihazları kullanılabilir. Doğumsal işitme kaybı tespit edilen çocuklarda ise başlangıçta işitme cihazı ile işitme kaybı düzeltilmeye çalışılır, işitme cihazı ile sonuç alınamazsa Koklear İmplant uygulaması ile işitmenin sağlanması mümkündür” diye konuştu.

Kulak pamuğu kullanmayın

Kulak sağlığını tehdit eden durumlara da değinen Prof. Dr. Murat Topak, “Kirli havuz suları, dış kulak yolunu sert cisimlerle, kulak pamukları ile temizleme alışkanlığı, travmalar, orta kulak iltihaplarının yeterli tedavi edilememesi, orta kulak nezlesinin geç fark edilmesi, annenin gebeliği sırasında maruz kalabileceği enfeksiyonlar, gürültü, yüksek sesle kulaklıkla müzik dinlemek, ototoksik ilaçlar, şeker hastalığı, hipertansiyon gibi sistemik hastalıklar kulak sağlığını tehdit etmektedir” uyarısında bulundu.

Kulak sağlığını korumak için genel temizlik ve sağlık kurallarına uyulması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Murat Topak, “Havuz sularının temizliği kontrol edilmeli. Dış kulak yoluna sert cisimler ve pamuklu kulak çubuğu sokulmamalı” dedi.

İşitme sorunu yaşayan çocuklar hekime gösterilmeli

İşitmesi ile ilgili bir sorun olduğundan şüphelenilen çocukların en kısa zamanda bir uzman hekime gösterilmesi gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Murat Topak, “Kulak iltihapları zamanında ve yeterli derecede tedavi edilmeli. Kulak akıntısı, kanama gibi bulguları ciddiye almak gerekmektedir. Gürültülü ortamlarda çalışanlar, koruyucu kulaklık kullanmalı ve kulaklıkla yüksek volümle müzik dinlememek gerekir. Hekime danışmadan ilaç kullanmamak, işitme cihazı takarsam yaşlı olduğum ortaya çıkacak diye düşünmemek lazım” uyarısında bulundu.

Tedavilerinde takip gereken kulak hastalıklarında hekimin önerilerine uyulması gerektiğini belirten Prof. Dr. Murat Topak, “Ototoksik ilaç kullanımı olanlarda hekim muayenesi ve gerekirse odyolojik inceleme uygun olur” dedi.