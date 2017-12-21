Kulak çöpü kullanmak zararlı mı?

Kulak temizliğinin ihmalinde ya da yanlış temizliğinde kaşıntı, kuruluk, yara oluşumu ve duymada problem yaşanabileceğini belirten VM Medical Park Samsun Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniğinden Opr. Dr. Ayhan Özdede, “Kulak içini kurcalamaya çalışmak, kulak pamuğu gibi yabancı cisimlerle içini temizlemek kulağın kendi kendini temizleme mekanizmasını bozarak temizlemek yerine kirlerin birikmesine yol açabilir. Kulağın dış kısmı havlu veya peçetelerle silinerek temizlenebilir. Kulak çöpü kullanmak çok doğru değildir” dedi.

Opr. Dr. Ayhan Özdede, şu bilgileri verdi: “Kulak kanalının kendi kendini temizleme gibi bir özelliği de vardır. Ayrıca kulak içindeki serumen madde içeriğindeki yağ asitleri sayesinde antibakteriyal bir etki sağlar. Serumen normal miktarlarda bulunduğunda kulak içinde nemlendirme, asit-baz dengesini sağlama gibi fonksiyonları olan bir salgıdır, bariyer oluşturarak sudan korur, dış ortamdan gelen tozun ve diğer maddelerin kulağın daha iç kısımlarına gitmesini önler. Kulakları fazla kir üretmeye eğilimli ya da işitme cihazı kullanan kişiler 6-12 aylık aralıklarla kulak burun boğaz doktoruna muayene olup önerildiği takdirde kulak temizliği işlemi yaptırabilirler. Uygun biçimde yapılacak temizlettirme işlemlerinin alışkanlığa yol açacağını düşünmek yanlıştır. Kulak kirleri sıklıkla KBB uzmanı tarafından mikroskop eşliğinde görülerek, aspiratör ve özel küçük aletlerle temizlenir.”