Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
111099
ALTIN
156.375
DOLAR
3.8121
STERLİN
5.0895
EURO
4.5104
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar
Mutluluk hissi veren besinler
Mutluluk hissi veren besinler
Yaşlılıkta psikolojiyi neler bozuyor?
Yaşlılıkta psikolojiyi neler bozuyor?
Kış aylarında cildi canlandıran 10 besin
Cildi canlandıran 10 besin
En yaygın 10 baş dönmesi nedeni
Baş dönmesi neden olur?

Kulak çöpü kullanmak zararlı mı?

Kulak Burun Boğaz(KBB) Uzmanı Opr. Dr. Ayhan Özdede, kulak çöpü kullanmanın çok doğru bir yöntem olmadığını söyledi.

21 Aralık 2017 Perşembe 14:18
Kulak çöpü kullanmak zararlı mı?

Kulak temizliğinin ihmalinde ya da yanlış temizliğinde kaşıntı, kuruluk, yara oluşumu ve duymada problem yaşanabileceğini belirten VM Medical Park Samsun Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniğinden Opr. Dr. Ayhan Özdede, “Kulak içini kurcalamaya çalışmak, kulak pamuğu gibi yabancı cisimlerle içini temizlemek kulağın kendi kendini temizleme mekanizmasını bozarak temizlemek yerine kirlerin birikmesine yol açabilir. Kulağın dış kısmı havlu veya peçetelerle silinerek temizlenebilir. Kulak çöpü kullanmak çok doğru değildir” dedi.

Opr. Dr. Ayhan Özdede, şu bilgileri verdi: “Kulak kanalının kendi kendini temizleme gibi bir özelliği de vardır. Ayrıca kulak içindeki serumen madde içeriğindeki yağ asitleri sayesinde antibakteriyal bir etki sağlar. Serumen normal miktarlarda bulunduğunda kulak içinde nemlendirme, asit-baz dengesini sağlama gibi fonksiyonları olan bir salgıdır, bariyer oluşturarak sudan korur, dış ortamdan gelen tozun ve diğer maddelerin kulağın daha iç kısımlarına gitmesini önler. Kulakları fazla kir üretmeye eğilimli ya da işitme cihazı kullanan kişiler 6-12 aylık aralıklarla kulak burun boğaz doktoruna muayene olup önerildiği takdirde kulak temizliği işlemi yaptırabilirler. Uygun biçimde yapılacak temizlettirme işlemlerinin alışkanlığa yol açacağını düşünmek yanlıştır. Kulak kirleri sıklıkla KBB uzmanı tarafından mikroskop eşliğinde görülerek, aspiratör ve özel küçük aletlerle temizlenir.”

Son Güncelleme: 21.12.2017 14:36
Anahtar Kelimeler:
Kulak Nasıl TemizlenirKulak çöpü Zararlı MıKulak çubuğu Zararlı Mı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Grip aşılarında alüminyum var diyen Canan Karatay’a tepki
Grip aşılarında alüminyum var diyen Canan Karatay’a tepki
Türkiye’de 26 Suriyeli doktor görev yapacak
Türkiye’de 26 Suriyeli doktor görev yapacak
Canan Karatay: "Protein tozu çok tehlikeli"
Canan Karatay: "Protein tozu çok tehlikeli"
Stres birçok hastalığın tetikleyicisi
Stres birçok hastalığın tetikleyicisi
Bebeklik dönemi travmaları unutulmuyor
Bebeklik dönemi travmaları unutulmuyor
Dizimden çıtırtı sesi geliyor diyorsanız dikkat!
Dizimden çıtırtı sesi geliyor diyorsanız dikkat!
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim