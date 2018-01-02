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Kışın sağlıklı kalmak için roka ve tere tüketin

Uzmanlar, enfeksiyonlara karşı A ve C vitamininden zengin turunçgiller, nar, havuç, brokoli, kabak, brüksel lahanası, yeşil biber, karnabahar, mandalina, maydanoz, roka ve tere başta olmak üzere vücudumuz için çok değerli” diyor.

02 Ocak 2018 Salı 10:06
Kışın sağlıklı kalmak için roka ve tere tüketin

Günlük yaşam beslenme tarzını da ortaya koyuyor. Çalışma saatleri, boş vakitler, trafikte geçirilen zaman, eş-dost buluşmaları, seyahatler, evdeki düzen veya düzensizlik gibi durumların yemek yeme alışkanlıklarına şekil verdiğini söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, “En önemlilerinden biri de hangi mevsimde olduğumuzdur. Hareketliliğimizin azaldığı kış aylarında grip gibi olası enfeksiyonlara karşı bağışıklık sistemimizi güçlü tutmalıyız. Bunun için de düzenli egzersiz yapılmalı ve bolca sağlık dostu besinler tüketilmeli” açıklamasında bulundu.

Enfeksiyonlara karşı A ve C vitamini içeren besinler tüketilmeli

Hareketliliğin azaldığı kış aylarında grip gibi olası enfeksiyonlara karşı bağışıklık sisteminin güçlü tutulmasının önemli olduğunu belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, “Öncelikle meyve, sebze ve lifli beslenmeye özen gösterilmeli. Bol lif içeren meyve ve sebzelerin kırmızı, mor, turuncu, yeşil renkleri ne kadar iyi antioksidanlar içerdiklerinin kanıtıdır” dedi.

Her gün 2-3 fincan bitki çayı bağışıklık sistemini güçlendirir

Meyve ve sebzelerin yanı sıra ekmeğin de tam buğday, çavdar, kepekli tüketildiğinde, yulaf ezmesi ve kuru baklagillerin beslenme planına eklendiğinde büyük oranda lifli beslenilebildiğini söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, “Yoğurt, kefir gibi probiyotikler de vücut direncimizi artırır. Enfeksiyonlara karşı bazı bitki çayları tüketmenin de faydası var. Her gün 2-3 fincan ıhlamur, zencefil, adaçayı, kuşburnu ya da ekinezya çayı bakterilere karşı bağışıklık sistemini güçlendirir. Omega-3 yağ asidi de bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirir. Omega-3 en fazla balıkta, semizotu ve cevizde bulunur” şeklinde konuştu.

Kışın bol bol çorba tüketilebilir

Kış yemeği deyince ilk akla gelen sıcak bir çorba olduğunu söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, kış mevsiminde bol bol çorba tüketiminin önemli olduğunu söyledi. Örnek, kış aylarında su isteğinin azalabildiğini belirterek, “Vücudun ortalama 10 bardak (2 litre) suya ihtiyacı vardır. Su ihtiyacı idrarın renginden de anlaşılabilir. Koyu sarı ise su ihtiyacı karşılanmamış demektir. Su tüketimi, birçok faydasıyla birlikte metabolizmayı hızlandırmaya da yardımcı olur“ dedi.

Tansiyon hastaları turşu tüketimine dikkat etmeli

Turşunun bağırsaklardaki yararlı bakterileri artırma gibi çok faydalı bir özelliğinin olduğunu belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, “C vitamini başta olmak üzere çeşitli vitamin ve mineralleri turşudan alabiliriz. Fakat tuz oranı yüksek olduğu için özellikle tansiyon hastalarının dikkatli olması gerekir” uyarısında bulundu.

Kış mevsiminin dost besinleri

Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, bağışıklığı güçlendiren besinler ve bitkilerin aynı zamanda hastalık durumunda tedaviye önemli destek olduğunu belirtti.

Probiyotikler ve lifli besinler: İlaçların atıklarının bağırsaklara verdiği zarardan korur. Kabızlık ve ishal durumunda tedavi edicidir.

Bitki çayları: Soğuk algınlığı, üst solunum yolu enfeksiyonlarına iyi gelir. Boğaz kuruluğunu önler. Kuşburnu çayı aynı zamanda C vitamini içerir.

Sebze, meyve, balıkta bulunan antioksidanlar; et, süt, yoğurt gibi proteinli besinler: Hastalık sırasında bakteri ve virüslere karşı vücudun savaşçılarını destekler.

Su: Enfeksiyon sırasında sıvı kaybının yerine konmasını sağlar. Boğaz kuruluklarını önler.

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