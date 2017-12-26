Kışın cilt sağlığı için bunlara dikkat!

Memorial Diyarbakır Hastanesi Dermatoloji Bölümü’nden Uzm. Dr. Veysel Murat İnaç, kış aylarında sağlıklı bir cilt için yapılması gereken 10 önemli öneri hakkında bilgi verdi. Kış mevsiminde havaların soğuk olması nedeniyle ev, iş yerleri, alışveriş merkezleri ve toplu taşıma araçları gibi kalabalık alanların genellikle yeteri kadar havalandırılmadığını belirterek, “Klima, elektrikli soba ve kaloriferler ile ısıtılan bu alanlar nemsiz kalarak cildin kurumasına, çatlamasına neden olur. Bu durum da çeşitli egzama türlerini tetikleyebilir. Bunun önüne geçmek için kapalı ve havasız ortamlarda oda nemlendiricileri kullanılabilir, kalorifer gibi ısıtıcıların üzerine ıslak havlu veya kap içerisinde su konulabilir ve ortam günün belli saatlerinde havalandırılabilir. Cildin, özellikle de yüzün kurumasını engellemek amacıyla krem içerikli yağlı sabun veya jeller kullanılabilir. Soğuk havalarda sokağa çıkmak ve yürümek gerekiyorsa, özellikle kuru cilde sahip olanlar mutlaka nemlendirici krem kullanmalıdır. Ayrıca kişi yolda, otobüste, metroda veya ofiste ellerindeki, yüzündeki kuruluğu fark ettiği anda nemlendirici krem uygulamaktan çekinmemelidir” dedi.

“DOĞRU BESLENME CİLT BAKIMINA YARDIMCI OLUR”

Yağlı ciltlerin soğuğa karşı dayanıklı olduğunu ancak nem dengesini sağlamakta sıkıntı yaşadıklarını anlatan İnaç, “Yağlı ciltlere sahip olanlar, yağ içerikli kremler kullanmak yerine nemlendirici kremler kullanmalı, bunu da gün içerisinde değil, uyumadan önce yapmalıdırlar. Kış aylarında doğru beslenmek, cildin ihtiyaç duyduğu vitaminleri, mineralleri almak cildin daha sağlıklı olmasını sağlar. Böylelikle yapılacak cilt bakımları daha etkili olur. Kış aylarında cilt daha çok Omega3’e ihtiyaç duyduğu için balık tüketimi ihmal edilmemelidir. Ayrıca taze sebze ve meyveler de sofralardan eksik edilmemelidir. Sağlıklı beslenme, cildin ihtiyaç duyduğu vitamin, mineral ve doymamış yağların dengesini sağlayarak cilde parlaklık verdiği unutulmamalıdır” diye konuştu.

“ÖNCE SICAK, SONRA SOĞUK SUYLA ŞOK ETKİSİ OLUŞTURUN”

Özellikle sabahları uykudan uyandıktan sonra eller ve yüzler yıkanırken sıcak su ile başlanıp, durulama sırasında soğuk suyun kullanılabileceğini vurgulayan İnaç, şunları söyledi:

“Bu durum yüzde şok etkisi oluşturarak kan dolaşımını hızlandırır. Hızlanan kan dolaşımı ise yağ ve ter bezlerini harekete geçirerek cildi yumuşatır. Bu andan itibaren nemlendirici krem kullanılacaksa içeriğinin bitkisel protein ve peptid olduğuna dikkat edilmelidir. Bu içeriklere sahip kremler cildin daha çok nefes almasını sağlar. Soğuk kış aylarında sıcak banyo pek çok insana cazip gelebilir ancak ortalama 20 dakikadan sonra sıcaklık cildin yağ dengesini yok etmeye başlar. Bu yüzden suyun sıcaklığı düşürülmeli ve banyo süresi 20 dakikanın altında tutulmalıdır. Ayrıca banyondan sonra vücuda nemlendirici kremler uygulanabilir. Dudakların yağ üretme özelliği olmadığından ciltte kurumaya en müsait bölgelerdir. Bu yüzden özellikle dudaklarının kuruluğundan şikayetçi olanlar balm adı verilen ürünleri kullanabilir, gece yatmadan önce de nemlendirici krem uygulayabilir. Kuruyan dudaklar tükürükle ıslatılmamalı ve ısırılmamalıdır.”

“BULAŞIK YIKARKEN ELDİVEN KULLANIN”

Kışın, soğuktan en fazla ellerin etkilendiğini dile getiren İnaç, sözlerini söyle sürdürdü: “Özellikle bulaşık-çamaşır ellerle yıkamak zorunda kalınıyorsa, ellerin deterjan ve soğuk suyla temas etmemesi için eldiven kullanılmalıdır. Sonrasında ellere nemlendirici kremler sürülerek bakımı yapılarak çatlaması önlenebilir. Pul pul dökülen ciltlere fondöten uygulanması, cildin daha kötü görünmesine sebep olur. Bu durumda cilde peeling uygulanabilir. Anti-aging etkili, nemlendirici içerikli gece kremleri kullanılabilir. Peeling için en doğru zaman kış mevsimi olduğu da unutulmamalıdır. Kışın cildiniz pul pul dökülüyorsa, bunu fondöten ile kapatamazsınız. Aksine fondöten sürerek daha kötü görünmesine neden olursunuz. Yüzünüze düzenli olarak peeling yapmalı, zengin içerikli bir gece kremi kullanmalı ve mümkünse nemlendirici içeren, leke önleyici, anti-aging etkili, güneş koruma faktörlü fondöten etkili bitkisel kremleri seçmelisiniz. Unutmayın kış aylarında güneş aktivitesinin az olduğu bir dönemde peeling uygulanması daha doğru olacaktır. Kışın cilt sağlığı için kullanılan tüm ürünlerin besleyici değerlerinin yüksek olduğuna dikkat edilmeli ve her bölge ve cilt tipi için uygun ürünler kullanılmalıdır. Cilt, her şeye rağmen soğuk havadan etkilenmeye devam ediyor, hatta kötüleşiyorsa mutlaka bir cilt hastalıkları uzmanına danışılmalıdır.”