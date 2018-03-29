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Kilo verirken öğün atlamak doğru mu ?

Diyetisyen ve Yaşam Koçu Tuğba Yaprak, "Kilo verme sürecinde ana-ara öğünler kesinlikle atlanmamalıdır" dedi.

29 Mart 2018 Perşembe 13:47
Kilo verirken öğün atlamak doğru mu ?

Diyetisyen ve Yaşam Koçu Tuğba Yaprak, "Kilo verme sürecinde ana-ara öğünler kesinlikle atlanmamalıdır" dedi.

Kilo vermek için yapılmaması gerekenler bulunduğunu dile getiren Diyetisyen ve Yaşam Koçu Tuğba Yaprak, "Paketli gıdalar kimyasal olan koruyucuları, sağlıksız eklenti şekerleri, rafine şekerleri, zararlı yağları içermektedir. Fast foodlar sağlıksız koşullarda yapılmaktadır ve sağlıksız yağları içermektedir. Sağlıklı kilo kaybı için mümkün olduğunca paketli gıdaları, gazlı içecekleri, fast food tarzı besinleri hayatınızdan çıkarmalısınız. Öğünleri Atlamak; Sağlıklı kilo kaybı için öğünleri düzenli tüketmek önemlidir. Ara öğün yapıldığında uzun süre açlık olmayacağından ana öğünde daha az besin tüketilir ve daha kolay doygunluk sağlanır. Ayrıca ara öğün yapmak kan şekerini de dengelemektedir. Ara öğün yapmayan kişilerde uzun süreli açlık durumuna bağlı olarak kan şekeri hızla düşmekte ve çabuk ulaşabilen basit karbonhidrat içeriği yüksek fast-food gıda tüketimine başvurulmaktadır. Bu yüzden ara öğünler kesinlikle atlanmamalıdır. Ana öğünler atlandığında ise vücut sürekli aç bırakılmaya bağlı olarak depolama yapabilmektedir. Bu yüzden kilo verme sürecinde ana-ara öğünler kesinlikle atlanmamalıdır" diye konuştu.

HIZLI KİLO KAYBI

Kilo kaybının sabırlı olunması gereken uzun ve zorlu bir süreç olduğunu kaydeden Yaprak, "Bu süreçte beklediğiniz sonuçları kısa sürede alamadığınızda umutsuzluğa kapılıp sağlıksız popüler diyetlere başvurmamalısınız. Sağlıksız diyetlerle kısa sürede verdiğiniz kiloları normal yeme düzeninize geçtiğinizde mutlaka geri alacaksınızdır. Bu nedenle sabırlı olun ve sağlıklı beslenmeye devam edip bunu yaşam tarzı haline dönüştürmeye özen gösterin” dedi.

(İHA)
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