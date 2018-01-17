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Kanser hastalarına tarihi geçmiş ilaçları vermişler

Fransa ve İsviçre’de 2007 ile 2011 yılları arasında göğüs, yumurtalık ve mesane kanseri hastalarına tarihi geçmiş ilaç verildiği öğrenildi.

17 Ocak 2018 Çarşamba 13:56
Kanser hastalarına tarihi geçmiş ilaçları vermişler

Fransa ve İsviçre’de 2007 ile 2011 yılları arasında söz konusu ilacın Alkooharmane laboratuvarının Thiotepa ilacı olduğu ve 100 bin tarihi geçmiş şişenin hastalara verildiği belirtiliyor. “Le Matin” isimli İsviçre gazetesinin ortaya çıkardığı gerçekler skandal oluşturdu. Normal şartlarda üretildikten sonra 18 aylık ömrü olan ilacın 7 yıl sonra yenilenmiş sahte tarihli etiketlerle laboratuvar tarafından satıldığı ortaya çıkarıldı. Etkisi kalmayan tarihi geçmiş ilaçların Fransa’da satılan 100 bine yakın şişesi için laboratuvarın 3 milyon 300 bin avroya yakın para kazandığı öğrenildi. İsviçre’de satılan şişelerdense yaklaşık 208 bin İsviçre Frangı elde ettiği biliniyor. Öte yandan, İsviçre otoritelerinin 2011’de başlattığı soruşturmanın yanı sıra Fransa yargısı da konuyla alakalı soruşturma başlatıp başlatmayacağına ilişkin karar alması bekleniyor.

Son Güncelleme: 17.01.2018 16:48
Anahtar Kelimeler:
Kanser IlaçlarıFransaKanser Ilacı
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