Kaliteli uyku için yapılması gerekenler

Medicana Sivas Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Gülnaz Sağlam, kaliteli uykunun tanımını yaparak kaliteli uykunun sırlarını anlattı. Sağlam, erişkin bir insan için ideal uyku süresini 7-9 saat olduğunu ifade ederek,"Uyku süresinden daha önemlisi kaliteli uykudur. Uykunun dört ana bölümü vardır. Bunlar ’REM, N1, N2, N3’dir. Bunların sıralaması ve oranı belirti bir düzende olmalıdır. Horlama, apne, huzursuz bacak sendromu gibi rahatsızlıklar bu düzeni bozar. Kesin yanıt için Uyku kaydı yapılmalıdır. Uyku kaydında gece boyu 20’ye yakın veri elde edilerek; uyku yapısı, uykuda kalp, solunum, kan oksijeni, nabız gibi değerlendirilir." dedi.

KALİTELİ UYKU İÇİN NELER YAPMAK GEREKİR?

Sağlam kaliteyi bir uyku için yapılması gerekenleri ise şu şekilde sıraladı:

"Uykunuz geldiğinde yatağa gidin. 20 dakikadan fazla süre geçmesine rağmen uyuyamadıysanız zorlamayın, ortam değiştirin. Sakin bir ortam size yardımcı olacaktır. Yatak odasını; yemek; çalışmak, spor yapmak gibi amaçlarla kullanmayın. Oda ısısı 20-24 derece arasında olmalı; havalanmış, sessiz, ışık almayan bir ortam sağlanmalıdır. Yatak ve yastık rahatsız edici olmamalı, kiloya ve varsa ortopedik rahatsızlıklara uygun yatak seçilmeli. Gündüz saat 16.00’dan sonra uyumak, gece uykusunu bozabilir. Gündüz uykuları 20-30 dakikayı geçmemelidir. Yatağa gitmeden 2-3 saat önce yiyecekler, 4-5 saat önce kahve, siyah çay, kolalı içecekler kesilmelidir. Açsanız yatmadan önce ayran, yoğurt ve kraker yemeniz uygun olabilir. Ağır alkol, uyku yapısını bozar. Düzenli alkol kullanımı da aynı etkiyi yapar. Uyumadan 2-3 saat önce alkol alımı kesilmelidir. Egzersiz uykuyu rahatlatır. Ağır egzersiz, uykuya yakın saatlerde yapılmamalı, 4 saat önce kesilmelidir. Germe-gevşeme egzersizleri, uyku saatine dek yapılabilir. Uyku sorununuz olup olmadığını değerlendirebilirsiniz."

"HORLAMA TEHLİKE HABERCİSİ OLABİLİR"

Sağlam, horlamanın kalp krizinden felce kadar bir çok sağlık sorununun habercisi olabileceğinin altını çizip,"Horlama sık rastlanan bir sorundur. Horlama ile birlikte sabah yorgun uyanıyor, gündüz kendinizi yorgun hissediyorsanız, eşiniz ’uykuda nefesin duruyor gibi oluyor’ diye uyarıyorsa, sorun sadece horlama değildir. Kalp krizinden, felce kadar sebebiyet verebilecek uyku apne sendromunuz olabilir. Uykuya dalmadan bacaklarınızda ağrı ve istemsiz hareketler oluyorsa; uykuya dalarken yatak altınızdan çekiliyor gibi hissediyorsanız ya da bacaklarınız istemsiz hareket ediyorsa bacak atması sendromunuz olabilir. Her iki durumda da uyku merkezine başvurunuz. Uykusuzluk en sık rastlanan sorundur. Gündüzün gerginliği, uykudaki sorunlar yatak odasının durumu gibi birçok neden uykuyu bozar, üstelik kulaktan kulağa dolaşan uyku ilaçları, gece alınan alkol ve teskin ediciler uyku yapısını daha da bozabilir. Uykuya dalamama ya da uyanıp tekrar uyuyamama yaşamınızı olumsuz etkiliyorsa artık bir uyku merkezine başvurmanın zamanı gelmiştir. Burada yapılan değerlendirmede neden araştırılacak, uygun tedavi uygulanacaktır. Bazı uykusuzluk olgularına uyku kaydı da yapılabilir" şeklinde konuştu.