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Kadınların korkulu rüyası sinsi hastalık: Osteoporoz

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Turgut Göksoy, osteoporoz hastalığının tanı ve tedavi sürecine ilişkin önemli bilgiler verdi.

22 Şubat 2018 Perşembe 12:30
Kadınların korkulu rüyası sinsi hastalık: Osteoporoz

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Turgut Göksoy, osteoporozun sinsi bir hastalık olduğunu ifade ederek, bu hastalığın kemiklerden her gün bir miktar çaldığını ancak uzun süre buna dair belirti vermediğini bu sebeple ‘sessiz hırsız’ denildiğini açıkladı.

Prof. Dr. Göksoy, tiroit hormon fazlalığı, çocuk diyabeti, cinsiyet hormonları azlığı, kortizon, sara ve kanser gibi bazı ilaçlar, kalsiyum, D ve C vitamini eksikliği, psikojenik iştahsızlık ve aşırı zayıflama, mide-bağırsakların ameliyatla alınması, böbrek yetmezliği, sigara ve alkol tüketimi gibi nedenlerin bu hastalığa yol açtığını söyledi.

Prof. Dr. Turgut Göksoy, kemik dokusunun her gün bir miktarının yıkıldığını, bir miktarının ise yapıldığını bu sebeple kendini her gün yenilediğini dile getirerek, “Çocuklarda ve gençlerde yapım daha fazla, orta yaşlarda kemik yapımı yıkıma eşittir. İlerleyen yaşlarda yıkım, yapımdan daha fazla olur ve buna bağlı olarak kemik kitlesi zamanla azalır. Osteoporozda bu ilahi denge bozulmuştur. Bu hastalığa ‘sessiz hırsız’ da denilir” dedi.

OSTEOPOROZ KADINLARDA DAHA SIK GÖRÜLÜYOR

Kadınlarda östrojen denilen hormonun kemiklerin yıkımını önlediğini ifade eden Göksoy, menopozdan sonra bu hormonun azaldığını böylece kemik yıkımının arttığını vurgulayarak bu hastalığın genellikle kadınlarda görüldüğünü de sözlerine ekledi.

Kadınlarda daha sık görülmesinin nedenini kemik kütlelerinin erkeklere oranla yüzde 25 daha az olmasıyla açıklayan Prof. Dr. Göksoy, ilk âdetin geç yaşlarda başlaması, bebeğin uzun süre emzirilmesi, 4’ten fazla sayıda doğum yapılması veya tersine hiç doğum yapılmaması gibi nedenlerin de kadınları osteoporoza sürüklediğine dikkat çekti.

OSTEOPOROZDA KORUNMA

Hekime gitme alışkanlığının hastaları koruduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Turgut Göksoy, basit önlemlerle osteoporozun ilerlemesinin durdurulabileceğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı: “Sigarayı bırakın, alkol ve kahveden uzak durunuz. Güneş ışığından yararlanınız. Evinizi, işinizi, yaşam çevrenizi güvenli hale getirin, düşmeleri engelleyin. Mutlaka doktorunuzun uygun göreceği egzersizleri yapın ve günlük yaşantınızda bel ve sırtınızı korumaya yönelik çeşitli önerileri uygulayın”.

”ÖZELLİKLE MAGNEZYUM VE C VİTAMİNİ TAKVİYESİ ALINIZ"

İleriki yaşların rahat geçebilmesi için erken tanı ve teşhisin önemini belirten Göksoy, kemik yoğunluğunun hekimin uygun göreceği periyotlarla ölçtürülebileceğini açıkladı.

Prof. Dr. Göksoy, süt ve süt ürünleri gibi kalsiyumdan zengin bol miktarda tüketilmesi ancak yağsız ya da yağı azaltılmış ürünlerin kullanılması gerektiğinin altını çizerek, “Özellikle magnezyum ve C vitamini takviyesi alınız. Yüksek proteinli beslenmeden de kaçınmalısınız. Tuz alımını azaltın. Lifli besinlerle beslenin” önerilerinde bulundu.

Son Güncelleme: 22.02.2018 13:30
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Kemik Erimesi NedenleriOsteoporoz Hastalığı TedavisiOsteoporoz Hastalığı Belirtileri
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