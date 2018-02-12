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Kadınların korkulu rüyası: "El egzaması"

Dr. Gökçen Alyamaç; aşırı su, sabun, deterjan ve hatta havada uçuşan partiküllerin bile el egzamasını ortaya çıkarabildiğini ifade etti.

12 Şubat 2018 Pazartesi 14:10
Kadınların korkulu rüyası: "El egzaması"

El egzamasının bir meslek hastalığı olduğunu hatırlatan Medicana Bursa Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Gökçen Alyamaç, "Su ile aşırı temas, havanın aşırı kuru olması, sabun, deterjan, çeşitli çözücü kimyasallar, temizleme ürünleri, lastik eldiven, hatta deriye uygulanan kişisel bakım ürünleri bile deriyi tahriş edebilir. Katı, sıvı maddelerin yanı sıra, havada uçuşan partiküller bile el egzamasına sebep olabilir. El egzaması genellikle el sırtı ve parmak aralarında olup, el bileğini aşmaz. Deride kuruluğun yanı sıra kızarıklık, kaşıntı ve gittikçe yayılan kabuklu döküntüler ortaya çıkabilir. Ellerde, çatlaklar ve ağrı olabilir" dedi.

"YÜN KAŞINTI VE TAHRİŞİ ARTTIRABİLİR"

El egzamasından korunmak için elleri ılık suyla ve paraben, alkol, parfüm içermeyen bir likit bir temizleyici ile yıkamayı öneren Uzman Dr. Alyamaç, "Eller yıkandığı zaman nazikçe kurulanmalı ve hemen nemlendirici sürülmeli. Kuru ev işleri yaparken de korunmak için pamuklu eldiven giyilmelidir. Çamaşır katlarken bile hassas ciltler tahriş olabilir. Yemek yaparken, ıslak ev işleri ile uğraşırken de penye eldiven giyilip üzerine pudrasız vinil eldiven giyilmeli. İş yaparken ve eller yıkanıp kurulanmadan önce yüzük çıkarılmalı. Dışarıya çıkarken kalın, dikişsiz deri veya kumaş eldiven giyilmeli, yün eldiven kullanılmamalı. Çünkü yün kaşıntı ve tahrişi artırabilir. Endüstriyel el yıkama ürünlerinden, susuz ve anti bakteriyel temizleyicilerden tahriş yapma riski sebebiyle kaçınılmalı, eldeki küçük yaralar bandajlanmalı. Çalışma kıyafetleri, koruyucu örtüler, alet ve çalışma alanları temiz tutulmalıdır" şeklinde konuştu. ,

"EL EGZAMASI, MANTAR ENFEKSİYONU İLE KARIŞTIRILABİLİR"

Bazen el egzaması ile sedef hastalığının karıştırıldığına dikkat çeken Alyamaç, "Eğer enfeksiyon varsa ağızdan antibiyotik verilebilir. Kortizonlu merhemler ve bariyer oluşturan kremler önerilebilir. El egzaması, mantar enfeksiyonu ve sedefle karıştırılabilir. Şüpheli durumlarda alerji testi ve gerekirse biyopsi alınarak tanı kesinleştirilmeli. Dış faktörlerden şüpheleniliyorsa, alerjik yama testi yapılmalı" diye uyardı.

Son Güncelleme: 12.02.2018 15:53
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