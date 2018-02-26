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İmplant yaptırırken dikkat

Diş Hekimi ve Protez Uzmanı Dr. Çağdaş Kışlaoğlu, diş implantı yaptırırken dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

26 Şubat 2018 Pazartesi 10:51
İmplant yaptırırken dikkat

Diş Hekimi ve Protez Uzmanı Dr. Çağdaş Kışlaoğlu, diş implantı yaptırırken dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

Dr. Çağdaş Kışlaoğlu, diş implantı yaptırılması konusunda, “Birincisi hekim seçimi. İmplantı yapacak kişinin konusunda bilgili, becerili ve daha öncesinde bir çok vakasının olması lazım bu yüzden implant yaptırmaya karar verdiğinizde çok dikkatlice araştırıp doğru diş hekimini bulmanız gerekmektedir” diye belirtti. İkincisi önemli hususun hekimin kullanmış olduğu implant markası olduğunu belirten Dr. Kışlaoğlu, “Ülkemizde ve dünyada yüzlerce implant sistemi var. Yurt dışında bazı insanlar tamirhanelerde implantlar üretiyorlar. İmplant titanyum esanslı bir malzemedir. Titanyum doğada bulunan uygun bir materyaldir. Bunu insanlar kendi şartlarına göre işleyip implant adı altında piyasaya sürüyorlar. Ancak implantın yüzeyi çok önemli yani titanyumun ne ile kaplandığı. Günümüzde bazı özel malzemeler var çok özel yöntemlerle kaplanıyor ve iyileşme süresi çok çabuk oluyor bunun yanı sıra vücudun kabul etme süresi çok çabuk olabiliyor. Bu implantların uzun dönemde başarısı çok yüksek oluyor. İmplantın geometrisi de çok önemli yani kemiğin içerisine nasıl giriyor, yivlerinin yerleşik şekli nasıl, üzerine takılan diğer parçalar nasıl bunlar çok önemlidir. Bu yüzden kendini ispatlamış, sertifikalı ve dünyaca kabul edilmiş bir ürün kullanılması gerekmektedir” diye konuştu.

Dr. Kışlaoğlu üçüncü konunun ise implant yaptırmak istediğinizde planlama olduğunu ifade ederek, “Planlama konusunu dikkate alınmaz ise çok büyük problemler ortaya çıkar. Kişi tedavisinde geri dönülmez bir yola girer. İmplant yapılacak vakalara çok detaylı bir planlama yapılması şarttır” şeklinde konuştu.

(İHA)
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