Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul
kısa süreli yağmur
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
118773
ALTIN
161.275
DOLAR
3.8057
STERLİN
5.2886
EURO
4.6519
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Horlama ve uykuda nefes kesilmesine dikkat

KBB Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yaşar Çokkeser, horlama ve uykuda nefes durması hakkında uyarılarda bulunarak, hastalık hakkında bilgiler verdi.

27 Şubat 2018 Salı 17:41
Horlama ve uykuda nefes kesilmesine dikkat

KBB Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yaşar Çokkeser, horlama ve uykuda nefes durması hakkında uyarılarda bulunarak, hastalık hakkında bilgiler verdi.

Dr. Yaşar Çokkeser, uykuda horladığını bilenlerin toplulukta uyuyakalmaktan ve mahcup olmaktan korkma sıkıntısı yaşadığını hatırlatarak, bu rahatsız edici hastalığın tedavisinin mümkün olduğunu kaydetti. İnsanların neden horladığı konusunda da bilgiler veren Çokkeser, "Öncelikle söylenmesi gereken 35 yaşını aşmış erkeklerin yüzde 35’i aralıklı ya da yatış pozisyonuna bağlı olarak horlamaktadır. Yoğun bir günün ardından, alkol kullanılmasından sonra, sırtüstü yatarken horlamak genelde masum horlamalardır. Özellikle yukarıda saydığımız koşullarda horlarken, nefes kesilmesinin olmaması durumunda horlama, horlayandan çok yanında yatanlar (dolayısıyla uyumakta zorluk çekenler) için sorun teşkil etmektedir. Bu durumlarda tedavi, horlayanlar için değil yatak partnerlerinin ya da oda arkadaşlarının kararıyla ve uyku sağlıkları için yapılmaktadır. Ancak hemen hemen her gün, yüksek şiddette ve uykuda nefes kesilmelerinin eşlik ettiği horlamalar gerek hastanın yaşam süresini kısaltması gerekse beraberinde önemli hastalıklar için risk oluşturması nedeniyle tedavi edilmesi gereken önemli bir sağlık sorununu oluşturmaktadır" dedi.

(İHA)

NEFESİ KESİLEN YAŞLILARDA HAYATİ TEHLİKE

Prof. Dr. Yaşar Çokkeser, uykuda horlarken nefesi kesilen 60 yaş üstündeki kişilerin hayati tehlikesi bulunduğunu belirterek, "Gece uykuda horlarken nefesi kesilen ve yaşı 60’ın üstünde olanların hayati tehlike taşıdıkları ve birçok kalp ve solunum hastalıklarına yatkın oldukları bilinmektedir. Yatakta ölüm, kontrol edilemeyen yüksek tansiyon, kalp enfarktüsü geçirme risklerini yükselten bir durum olabileceği unutulmamalıdır. Tüm bunların yanında horlayan insanların sabah uyanamama, gün boyu uykuya meyilli olma, trafik sıkışıklığında, televizyon karşısında ya da öğlen yemeği sonrasında aşırı uyku isteği gibi yaşam kalitesini bozan birçok şikayeti de bulunmaktadır" şeklinde konuştu.

ÖLÜMCÜL KAZALARDA DA ETKEN

Prof. Dr. Çokkeser, "Ölümcül trafik kazalarının birçoğunun uykuda nefesi kesilen ve horlayan insanların uykuya meyil ve konsantrasyon kaybı nedeniyle olduğu bilinmektedir. Öncellikle ideal kilomuz üstündeki kilolarımızdan kurtulmak iyi bir başlangıç olacaktır. Gece uyku öncesinde alkol alınımının azaltılması, en az 4 saatlik açlık ile yatağa gidilmesi ve uyumadan sakinleştirici ilaçların kullanılmaması ile birçok basit horlamanın önüne geçebiliriz. Özellikle gece uykuda burnumuzdan nefes alamıyorsak ve bu nedenle ağız açık uyumak zorunda kalıyorsak horlamamız kaçınılmaz olacaktır. Burnumuzun açık olması ve ağzın kapalı olması sağlıklı bir uyku için altın kuraldır" ifadelerini kullandı.

TEDAVİSİ

Çokkeser, hastalığın tedavisi konusunda ise Bu basit önlemlerin alınmasına rağmen horlama ve uykuda nefes kesilmesi devam ediyorsa mutlak olarak tedavi edilmesi gerekmektedir. Hastalığın şiddetinin anlaşılabilmesi ve hangi tedavi metodunun kullanılacağının belirlenmesi bir gece hastanede yatılmasını ve uykunuzun değerlendirilmesinin yapılacağı ’uyku testinin’ yapılabileceği bir merkeze başvurmamız gerekmektedir. Cerrahi tedavide ana prensip gece uykuda solunum yolunu tıkayan küçük dil ve yumuşak damağın gerginleştirilmesinin sağlanmasıdır. Ağız içindeki bu dokularda gerginliğin sağlanması ve sarkan dokuların hava yolunun açılması günümüzde en geçerli, sonuçları en iyi olan tekniktir" diye konuştu.

(İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çocuklarda işitme kaybını anlamanın yolları
Çocuklarda işitme kaybını anlamanın yolları
Güneş ışınları lekelerde kalıcılığa sebep oluyor
Güneş ışınları lekelerde kalıcılığa sebep oluyor
Anal çatlak belirtileri
Anal çatlak belirtileri
Göz tansiyonuna dikkat
Göz tansiyonuna dikkat
Besin saklama yöntemleri besin değerlerini nasıl etkiliyor?
Besin saklama yöntemleri besin değerlerini nasıl etkiliyor?
Ağız kokusu neden oluyor?
Ağız kokusu neden oluyor?
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim