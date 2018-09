Himalaya Bebek Yağı, 2018 Türkiye Yılın Ürünü Ödülü’nü aldı

Ebeveynler, bebeklerine masaj yapmak için kullandıkları bebek yağlarının doğal içeriklerden oluşmasına önem veriyor. Bebeğin zihinsel, sosyal ve fiziksel olarak gelişmesine yardımcı olan doğal bebek yağları bebeklerin cildini nemlendirerek korumayı da sağlıyor.

Ürün inovasyonu konusunda dünyanın tüketici tarafından oylanan ve üst sınıf ödülü olan 2018 Türkiye Yılın Ürünü (Product of the Year-POY) Ödülü’ne layık görülen Himalaya Bebek Yağı, %100 doğal yağlardan yapılıyor ve madeni yağ içermiyor. POY, katılan her ülkeye farklı ürünlerden girişler veren yıllık bir etkinlik. Bu ürünler, gıda, kişisel bakım, içecek ve ev eşyaları gibi ilgili kategorilere yerleştiriliyor.

Himalaya Bebek Yağı, natürel sızma zeytinyağı içeriyor ve bebeğin cildini korumak ve yumuşatmak için Doğal E Vitamini ile zenginleştiriliyor. İçinde ayrıca cilt tonunu iyileştiren ve bebeğin cildini nemlendiren kış kirazı bulunuyor. Zararlı kimyasallar ve sentetik renkler içermiyor.

1930’dan bu yana şifalı bitkiler üzerine araştırmalar yürüten ve ürünlerinde doğru bitkileri kullanmak için modern bilimden faydalanan Himalaya ürünlerini sıkı bir ürün geliştirme ve test sürecinden geçiriyor. Bebek bakımı ürün gamı, doğal aktif bileşenlerle geliştiriliyor ve bu ürünlerde zararlı kimyasallar kullanılmıyor. Ürün inovasyonuna önem veren marka Türkiye pazarında büyümeyi ve rekabet üstünlüğünü artırmayı hedefliyor.