Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 22°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
93107
ALTIN
254.939
DOLAR
6.5757
STERLİN
8.5208
EURO
7.6551
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Himalaya Bebek Yağı, 2018 Türkiye Yılın Ürünü Ödülü’nü aldı

Bebeklerin zihinsel, sosyal ve fiziksel gelişimine yardımcı olan bebek yağı, bebekleri rahatlattığı gibi anne ve bebek arasındaki bağı da güçlendiriyor.

03 Eylül 2018 Pazartesi 12:24
Himalaya Bebek Yağı, 2018 Türkiye Yılın Ürünü Ödülü’nü aldı

Ebeveynler, bebeklerine masaj yapmak için kullandıkları bebek yağlarının doğal içeriklerden oluşmasına önem veriyor. Bebeğin zihinsel, sosyal ve fiziksel olarak gelişmesine yardımcı olan doğal bebek yağları bebeklerin cildini nemlendirerek korumayı da sağlıyor.

Ürün inovasyonu konusunda dünyanın tüketici tarafından oylanan ve üst sınıf ödülü olan 2018 Türkiye Yılın Ürünü (Product of the Year-POY) Ödülü’ne layık görülen Himalaya Bebek Yağı, %100 doğal yağlardan yapılıyor ve madeni yağ içermiyor. POY, katılan her ülkeye farklı ürünlerden girişler veren yıllık bir etkinlik. Bu ürünler, gıda, kişisel bakım, içecek ve ev eşyaları gibi ilgili kategorilere yerleştiriliyor.

Himalaya Bebek Yağı, natürel sızma zeytinyağı içeriyor ve bebeğin cildini korumak ve yumuşatmak için Doğal E Vitamini ile zenginleştiriliyor. İçinde ayrıca cilt tonunu iyileştiren ve bebeğin cildini nemlendiren kış kirazı bulunuyor. Zararlı kimyasallar ve sentetik renkler içermiyor.

1930’dan bu yana şifalı bitkiler üzerine araştırmalar yürüten ve ürünlerinde doğru bitkileri kullanmak için modern bilimden faydalanan Himalaya ürünlerini sıkı bir ürün geliştirme ve test sürecinden geçiriyor. Bebek bakımı ürün gamı, doğal aktif bileşenlerle geliştiriliyor ve bu ürünlerde zararlı kimyasallar kullanılmıyor. Ürün inovasyonuna önem veren marka Türkiye pazarında büyümeyi ve rekabet üstünlüğünü artırmayı hedefliyor.

Anahtar Kelimeler:
Himalaya Bebek Yağı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ceviz tüketenlerde Tip 2 Diyabet daha az görülüyor
Ceviz tüketenlerde Tip 2 Diyabet daha az görülüyor
Sınav kaygısı başarısızlığa sürüklüyor
Sınav kaygısı başarısızlığa sürüklüyor
Anne adaylarının yazı rahat geçirmelerini sağlayacak 7 öneri
Anne adaylarının yazı rahat geçirmelerini sağlayacak 7 öneri
Çocuklardaki yaz ishaline dikkat
Çocuklardaki yaz ishaline dikkat
Şok diyetler göbek eritmiyor
Şok diyetler göbek eritmiyor
Hamilelikte uzun yolculuklara dikkat
Hamilelikte uzun yolculuklara dikkat
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim