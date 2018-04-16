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Her el titremesi parkinson mudur?

Her el titremesinin parkinson olmayabileceğini belirten Nöroloji Uzmanı Dr. Özlem Ertürk, "Genelde toplumda sık görülen ellerde tepsi taşırken ya da bir şey içerken artan titremenin parkinson hastalığında görülen titreme ile alakası yoktur" dedi.

16 Nisan 2018 Pazartesi 10:25
Her el titremesi parkinson mudur?

Her el titremesinin parkinson olmayabileceğini belirten Nöroloji Uzmanı Dr. Özlem Ertürk, "Genelde toplumda sık görülen ellerde tepsi taşırken ya da bir şey içerken artan titremenin parkinson hastalığında görülen titreme ile alakası yoktur" dedi.

Yapılan araştırmalara göre el titremesi şikayetiyle nöroloji polikliniklerine başvuranların büyük bir çoğunluğu parkinson hastası olduğunu düşünüyor. Parkinson hastalığının genelde 60 yaş üstünde başladığını, ancak çok genç yaşlarda başlayan genetik parkinson hastalığı da olduğunu ifade eden Koru Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Özlem Ertürk, 65 yaşının üstündeki insanlarda hastalığın görülme sıklığının yüzde 1 olduğunu belirtti. “Parkinson hastalığının nedeni kabaca beyinde dopamin maddesi eksikliğine bağlıdır” diyen Ertürk, "Hastalık sinsi başlangıçlıdır ve yavaş ilerleyicidir. Bu nedenle hastalar genelde yıllardır ellerinde titreme ve yavaşlık olduğunu söylerler. İlk belirtisi çoğunlukla bir elde başlayan titremedir. Ancak genetik geçişli parkinson hastalığında genç hastalar bazen tek ayağında kasılma veya titreme ile de gelebilir. Önce şikayetler bir beden yarısında başlar, sonra karşı tarafa geçer. Parkinson hastalığında baş titremesi olmaz. Dil, dudak ve çenede istirahat titremesi olabilir. Yürüme, stres altında kalma, sinirlilik mevcut titremeyi artırır" diye konuştu.

KASLARDA SERTLEŞME

Parkinson hastalığında görülen ana bulgulardan bir diğerinin de ’’rijidite’’ denilen kaslarda sertleşme görülme durumu olduğunu ve genelde muayenede tespit edilen hastanın fark etmediği bir bulgu olduğunu ifade eden Dr. Özlem Ertürk, bu durumun eklem hareketlerinin kısıtlanmasına neden olduğunu dile getirdi.

HAREKETLERDE YAVAŞLAMA

Parkinson hastalığının özürlülük yaratan en temel belirtisinin ’’Bradikinezi’’ denilen ve hareketlerde yavaşlama olarak kendini gösteren rahatsızlık olduğunu belirten Dr. Ertürk, "Ardı sıra yapılan hareketlerde bir yavaşlık olur. Bu nedenle yazı yazma, düğme ilikleme, kaşık, çatal kullanma gibi işlerde giderek güçlük başlar. Zamanla oturduğu yerden kalkarken, yatakta sağdan sola dönerken yavaşlık başlar ve hastalar bakıcılarına bağımlı hale gelir. Hareketlerin yavaşlaması sonucunda yüz ifadelerinde donukluk ve el yazılarında küçülme izlenir. Bu hastalarda tüm vücutta yavaşlama olduğu gibi barsak sisteminde de bir yavaşlık olur ve oldukça sıkıntı yaratan kabızlık ortaya çıkar" şeklinde konuştu.

DENGE

Parkinson hastalarında görülen bir diğer bulgunun da duruş ve denge bozuklukları olduğuna dikkati çeken Dr. Ertürk, "Birçok parkinson hastası yıllar içinde öne doğru eğilerek yürümeye başlar, adımları giderek küçülür. Hastalık ağırlaştığı zamanlarda ise ayaklarını yerden kaldıramadıkları için ayaklarını sürüyerek yürürler. Kolların salınımı da kaybolur, dönmesi gerektiği zaman çok sayıda minik adımla vücut tek bir bütün halinde döner. Bazen de yürüyüşü başlatamama sorunu yaşarlar. Genelde kapı eşiğinde, dar koridorlarda yürüme daha da zorlaşır, kitlenmeler olabilir. Bu nedenle sık düşme atağı yaşarlar" diye konuştu.

BULGULAR

"Parkinson hastalığında konuşma bozukluğu, ses kısıklığı, depresyon, yorgunluk, eklem ağrıları, salya akması, kabızlık, uyku ve cinsel işlev bozukluğu, unutkanlık, ciltte yağlanma, terleme artışı, idrar kaçırma ve huzursuz bacak sendromu sık görülen bulgulardandır. Parkinson hastalığı tanısı konulduğu zaman tedavisi hemen başlanmalıdır. Tedavideki gecikmeler hastalığın seyrini kötüleştirip, hastanın daha kısa sürede bakıma muhtaç hale gelmesinde etkilidir. Bu nedenle kendinizde veya yakınlarınızda ellerde veya bacaklarda titreme oluyorsa biran önce nöroloji uzmanı ile görüşmenizde fayda vardır."

(Behçet Aksoy/İHA)
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