Hamilelik ve emzirme döneminde dövme yaptırılabilir mi?

Gebelik benzersiz, unutulmaz bir zamandır ve yeni bir dövme yaptırmak bu anıyı canlı tutmanın bir yolu olabilir. Fakat hamileyken dövme yaptırmayı düşünen anne adaylarının hangi riskleri aldığını ve hangi önlemleri alması gerektiğini bilmesi gerekir.

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, bu riskler ve önlemler konusunda şu bilgileri verdi:

DÖVME YAPTIRIRKEN ŞUNLARA DİKKAT EDİN

“Hamilelik sırasında dövme yaptırmanın güvenliği konusunda sınırlı araştırma var. Bir kadın hamilelik sırasında dövme yaptırmayı seçerse, ilişkili tüm riskleri azaltmak için olası önlemleri almasını sağlamak için takip edebileceği bazı adımlar vardır.

Dövme yapan kişiye hamilelik hakkında bilgi verilmesi önemlidir. Bu şekilden dövme yapımına başlanmadan gerekli önlemlerin alınması sağlanmış olur.

Güvenli bir şekilde dövme yaptırmak için şunlara dikkat edilmelidir:

- Dövme sanatçısının işini legal olarak yaptığından emin olun.

- Stüdyoda pirsing ve dövme alanlarının ayrı olduğuna dikkat ediniz.

- Dövme yapan sanatçının her uygulama için yeni eldivenler kullandığından emin olun.

- Zeminlerin ve yüzeylerin tamamının temiz olduğundan emin olun.

- Kullanılan ekipmanların bir sefere mahsus kullanılmasına ve yeteri kadar sterilize edilmiş olmasına dikkat edin.

- Dövme yapıldıktan sonraki 24 saat içerisinde dövme sanatçısının ulaşılabilir olmasına dikkat edin. Dövme uzmanınız sizinle iletişim bilgilerini paylaşmalıdır.

İnsanlar dövme veya dövme tesisinin güvenliği, temizliği veya uygulamaları ile ilgili endişeleri dile getirmelidir.

Dövmelerinin güvensiz veya şüpheli koşullarda yapıldığından endişelenen biri varsa, doktoruyla görüşerek, en kısa sürede hepatit, HIV ve sifiliz testi talep etmelidir.

YENİ BİR DÖVME AÇIK BİR YARADIR

Hamile kalırken dövme yapılmasıyla ilgili birincil kaygı enfeksiyon riskidir. Eğer kişi tüm güvenlik ve hijyen prosedürlerini izlerse, enfeksiyon geliştirme şansı düşüktür. Bununla birlikte, Hepatit B veya HIV gibi ciddi enfeksiyonlar hamilelik döneminde bebeğe geçebilir. Bu enfeksiyonların belirtilerinin gözle görülür hale gelmesi yıllar sürebilir ve bu enfeksiyon türlerini teşhis etmek için karaciğer fonksiyon testi gerekebilir.

Yeni bir dövme açık bir yaradır ve bu nedenle enfeksiyona duyarlıdır. Enfekte olmuş dövmeyi anlamak için şunlara dikkat edilmelidir:

- Ateş veya titreme

- Kötü kokulu boşalma, sızıntı veya dövme alanında görülen kırmızı lezyonlar

- Dövme çevresinde görülen sert dokular

- Dövme alanının içinde veya çevresinde görünen koyu çizgiler

Stüdyoların bakım sonrası talimatlarını takip etmek bir dövmenin enfekte olma riskini en aza indirger. Bununla birlikte, bir kadın enfeksiyon bulguları yaşarsa hemen tıbbi yardıma başvurmalıdır.

DÖVME BOYALARI NE KADAR GÜVENLİ

Dövme ve gebelikte kullanılan boyaların güvenliği konusunda da az araştırma bulunmaktadır. Boya içerisindeki kimyasalların doğmamış bebeğe geçmesi ve özellikle ilk 12 hafta boyunca gelişimini etkilemesi olasıdır.

Bir dövme yaptırmak, kişinin vücudunda kalıcı bir değişiklik olduğu anlamına geldiğinden, hafife alınması gereken bir karar değildir.

Yerine bağlı olarak, dövmenin şekli hamilelik boyunca değişebilir, çünkü vücut bebeğe uyum sağlamak için değişir. Dövme hamilelikten sonra orijinal haline dönmeyebilir.

Çoğu hamile kadın kalçalarında, bacaklarında ve midelerinde gevşeklik izleri taşır ve bu da dövmenin görünümünü değiştirebilir.

Eğer bir kadın sırtına dövme yapmayı isterse bu durum kadının epidural (ağrısız) doğum yapma ihtimalini değiştirebilir. Yapılan dövmenin epidural doğumu etkileyip etkilemediği konusunda da yapılmış az sayıda çalışma vardır. Fakat çoğu anestezi uzmanı bu fikre karşı değildir.

SİYAH KINAYA DİKKAT

Bazı kültürlerde, gebelik sırasında iyi şans getirmesi için kına yakılır. Kına dövmeleri genellikle nihai üç aylık dönemde gebe kadının karnına uygulanır. Kına cildi doğal boya ile boyar ve dört haftaya kadar ciltte kalır.

Kına dövmelerinin hamilelik döneminde güvenli olduğu düşünülmektedir. Bununla birlikte, dövme uzmanının siyah kına kullanmadığından emin olmanız gerekmektedir. Kınanın rengi kahverengi veya kırmızı olmalıdır.

Siyah kına, para-fenilendiamin (PPD) içerdiği için güvensizdir ve cilde çok zarar vererek yanıklara ve kabarcıklara neden olabilir.

EMZİRME DÖNEMİNDE DÖVME YAPTIRABİLİR MİYİM?

Bazı kadınların, emzirirken dövme yaptırmanın güvenliği ile ilgili endişeleri vardır. Bununla birlikte, bir dövme iğnesi derinin ancak dermal tabakasına ulaşır ve mürekkebin moleküler yapısı anne sütüne geçmek için çok büyüktür.

Bununla birlikte, emzirirken dövme yaptırmayı düşünen kadınlar, bebeğe zarar verebilecek bir enfeksiyon gelişmesinin muhtemel risklerinin farkında olmalıdır. Enfeksiyon riski düşük olsa da mümkündür. Hepatit ve HIV gibi enfeksiyonlar mutlaka anne sütüne yayılmasa da, bebeklerin çatlamış veya kanayan meme uçlarıyla temas etmemeleri gerekir.

Küçük bir enfeksiyon veya hastalık söz konusu olduğunda emzirmek genellikle güvenlidir. Bununla birlikte, bir kadın, bakteriyel bir enfeksiyon için bir doktora başvurursa emzirme döneminde güvenle kullanılabileceği bir antibiyotik talep etmeye dikkat etmelidir.

Dövme sanatçısını araştırmak, stüdyoya bakmak ve bakım sonrası talimatları izlemek gibi uygun önlemleri almak enfeksiyon riskini en aza indirecektir.”