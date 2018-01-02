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Hamilelik kilolarını vermede emzirmek önemli

Uzmarlar, emzirmenin, hamilelik kilolarının daha kolay verilmesine yardımcı olduğunu kaydetti.

02 Ocak 2018 Salı 11:45
Hamilelik kilolarını vermede emzirmek önemli

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Hemşirelik ve Ebelik Yüksek Okulu Öğretim Üyesi Dr. Emine Güllüelli, Hemşirelik ve Ebelik Yüksek Okulu öğrencilerine verdiği seminerde, anne vücudunun doğum öncesi durumuna dönmesi çabalarına değinerek; emzirme eyleminin, hamilelik kilolarının daha kolay verilmesine yardımcı olan bir faktör olduğunu ve bu durumun yeni annelere bir kez daha hatırlatılması gerektiğini kaydetti.

Kadılarda görülen meme ve over kanserinden koruyucu özellikleri ile ’Postmenopozal Osteoporoz’ ve kalça kırığı vakalarındaki risklerin emzirmeyle birlikte azaldığına yönelik etkilerden de söz eden Dr. Güllüelli, "Emzirmek; aynı zamanda rahimin eski boyutuna dönmesini hızlandırır. Bu sayede, kan kayıpları da azalır. Bu sürecin; Emziren annelerin yumurtlamalı adetlerinin gecikme hallerinde, meme kanseri ve genital kanserlerin gelişimine karşı da koruyucu etkileri bulunur. Tabiki; bebeğin beslenmesi konusunda da, anneye sağladığı kolaylıkların karşılıkları sonsuz değerlidir. Anne sütü her zaman hazır, taze ve uygun ısıdadır. Besin değeri; bebek için ideal ve sindirimi de kolaydır. Bebek için, çok faydalı olan aktif enzimler ise vazgeçilmezidir. Ayrıca, anne sütü; hormonlar ve büyüme faktörlerini içine alan bir yararlar topluluğudur" açıklamalarında bulundu.

Son Güncelleme: 02.01.2018 11:53
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