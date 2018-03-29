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Güneşin saçlar üzerindeki etkisi

Saç Ekim Direktörü Yasemin Gülgör, güneşin saç telleri ve saç derisi üzerindeki olumsuz etkileri hakkında detaylı bilgiler verdi.

29 Mart 2018 Perşembe 11:13
Güneşin saçlar üzerindeki etkisi

Saç Ekim Direktörü Yasemin Gülgör, güneşin saç telleri ve saç derisi üzerindeki olumsuz etkileri hakkında detaylı bilgiler verdi.

Güneşin, saçları ve saç derisini kuruttuğunu belirten Özel Gazi Hastanesi Saç Ekim Direktörü Gülgör, “En uzun dalgalı ve aynı zamanda en çok işleme etkisi olan kızılötesi olan ışınlar, saç derisinde çok yoğun bir sıcaklık meydana getirerek hücrelerde bulunan suyun buharlaşmasına neden olurlar. Güneş, saçları zayıflatır; zayıflayan saçlar sağlamlıklarını yitirir ve en hafif bir gerilmede, örneğin fırçalamada koparak dökülürler” diye konuştu.

“CİLT KANSERİNE ZEMİN HAZIRLAR”

Güneşin saçı okside ederek renk değişikliğine sebep olduğunu vurgulayan Gülgör, “Saçların güneş ışınları yüzünden kızıla, sarıya hatta beyaza bile dönebilir. Güneş saçı kırar, kepeklerin meydana çıkmasına ve yağlanmanın artmasına neden olur. Aynı zamanda güneş yanığı, saçın dökülmesine uzun vadede ise cilt kanserinin gelişimine zemin hazırlar” diye belirtti.

Güneş toniği uygulaması ve şapka mutlaka kullanın diyen Gülgör, “Şapka tüm saç derisini örtmektedir. Tepesi açık siperlik kullanmak yeterli değildir. Havuz ya da denizde kullanılan boneler, deriyi hem güneşten hem de tuzlu ve klorlu sudan korur. Güneşin zararlı etkilerinin en yüksek olduğu 10.30-16.00 saatleri arasında, açık havadaki uğraşlardan kesinlikle kaçının çünkü bu zaman diliminde güneş koruyucuları yeterince etkili olmaz. Güneş sonrasında yapısı bozulan saç tellerinin onarılabilmesi için protein içerikli şampuan, saç kremi ve nemlendiriciler uygulanmalıdır” dedi.

(İHA)
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