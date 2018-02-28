Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul
kısa süreli yağmur
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
118773
ALTIN
161.275
DOLAR
3.8057
STERLİN
5.2886
EURO
4.6519
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Güneş ışınları lekelerde kalıcılığa sebep oluyor

Cilt lekelerinin depresyona neden olabileceğini belirten Uzman Estetisyen Neslim Güngen, güneş ışınlarının lekelerde kalıcılığa sebep olduğunu söyledi.

28 Şubat 2018 Çarşamba 11:02
Güneş ışınları lekelerde kalıcılığa sebep oluyor

Cilt lekelerinin depresyona neden olabileceğini belirten Uzman Estetisyen Neslim Güngen, güneş ışınlarının lekelerde kalıcılığa sebep olduğunu söyledi.

Profesyonel Kalıcı Makyaj Uzmanı ve Uzman Estetisyen Neslim Güngen, “Cilt lekeleri bilindiği üzere kişileri görsel açıdan zor durumda bırakıp depresyona bile sürükleyebilmektedir. Kişiler aynaya baktıklarında pürüzsüz ve eşit ton rengine sahip bir yüz ile karşılaşmak isterler; bunu göremeyenler için sorun gitgide büyür. Her cilt ve her leke ayrı hikayeye sahiptir, dolayısı ile ayrı uygulamalar ile doğru sonuçlar alınabilir. Neslim Güngen Güzellik Akademi olarak biz bunun farkındayız ve sizlerin en doğru en sağlıklı sonucu almanız için tüm fedakarlığımız ile çalışıyoruz” dedi.

Alın, yanak, üst dudak bölgesi, burun, çene ve boyunda güneşe maruz kalan bölgelerde lekenin ortaya çıktığını ifade eden Güngen, “Kozmetik açıdan bireyleri sıkıntıya sokan durumlardır. Ciltteki melanosit hücrelerinin salgıladığı melanin pigmentinin ciltte birikmesi sonucu oluşurlar. Leke oluşumunda birçok faktör yer alır. En önemli iki faktör genetik yatkınlık ve ultraviyole ışınlara maruz kalmaktır. Bunun dışında gebelik, doğum kontrol ilaçları, kozmetik uygulamalar, kullanılan ilaçlar ve guatr hastalığı diğer nedenleri arasında yer alır” diye konuştu.

Güneş ışınları sadece leke oluşturmadığını oluşmuş lekelerde de kalıcılık ve artışa sebebiyet verdiğini kaydeden Güngen, “Lekeler oluşumlarına göre birkaç çeşide ayrılabilirler: Melasma, Yaygın Hiperpigmentasyon, Cafe Au Laiterfe, Foto Alerjenik Reaksiyon, Kronik Güneş ve Solaryum Banyosu, Lentigo, Çil. Pigmentasyon olarak tanımlanan lekeler gebelik gebelik döneminde ortaya çıktığı takdirde ‘Gebelik Maskesi’ olarak adlandırılırlar. Onarımı yapılmayan pigmentasyon maalesef ki kalıcıdır. Kendiliğinden iyileşemez. Pigmentasyon şikayeti olan hastalar lekelerini uzman kişilere gösterip hangi onarım yöntemi kullanılacağını öğrenmelidirler. Unutmamak gerekiyor ki hatalı işlem lekeleri azaltmak yerine artışına da sebebiyet verebilir” ifadelerini kullandı.

YÜZDE 60 ORANINDA İYİLEŞME

Özel birkaç leke tanımlayıcı cihaz ile cildin kontrol edilerek tedaviye başlandığını belirten Güngen, ”Lekelerin nasıl oluştuğu görüşülür ve sonuçta uygun onarım yöntemi belirlenir. Leke onarımı genellikle uzun bir süre gerektirir. İşlem tek seferde gerçekleşse bile işlem sonrası takibi ve ürün kullanımları ile kişiye de pek çok iş düşmektedir. Leke de sonuç almak için onarım yöntemi kadar kişinin buna inanması ve uzmanının bilgilendirmesi dahilinde koruma adına yapması gereken her şeyi uygulaması büyük önem arz eder. Yapılan işlem ile kişi ve lekeye yüzde 60 a kadar sonuç sunulabilirken onarımı yaptıranın da desteği ile sonuç oranını yukarıya çıkmaktadır” şeklinde konuştu.

(İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çocuklarda işitme kaybını anlamanın yolları
Çocuklarda işitme kaybını anlamanın yolları
Anal çatlak belirtileri
Anal çatlak belirtileri
Göz tansiyonuna dikkat
Göz tansiyonuna dikkat
Besin saklama yöntemleri besin değerlerini nasıl etkiliyor?
Besin saklama yöntemleri besin değerlerini nasıl etkiliyor?
Ağız kokusu neden oluyor?
Ağız kokusu neden oluyor?
Anne sütünün miktarını artırmanın yolu su içmek
Anne sütünün miktarını artırmanın yolu su içmek
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim