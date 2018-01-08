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Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Prof. Dr. Füsun Yıldız, “Grip, özellikle çocuklarda, yaşlılarda ve kalp hastalığı, akciğer hastalığı, böbrek hastalığı, şeker hastalığı gibi kronik hastalığı olan kişilerde çok daha ağır seyretmekte ve ölüme kadar varabilen ciddi sonuçlara yol açmaktadır” uyarısında bulundu.

08 Ocak 2018 Pazartesi 09:49
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Füsun Yıldız, grip hastalığının, temel olarak burun, boğaz, bronşlar ve daha ender olarak akciğerleri etkileyen virüse bağlı bir solunum yolu enfeksiyonu olduğunu kaydeden Prof. Dr. Füsun Yıldız, hastalığın genel olarak, aniden başlayan 39 derece üzerinde ateş, kas ağrısı ve eklem ağrıları, baş ağrısı ve ciddi halsizlik, kuru öksürük, boğaz ağrısı ve burun akıntısı ya da tıkanıklığına neden olduğunu belirtti.

Bu yakınmalara,“rhinovirus”, “coronavirus”, “RSV”, “parainfluenzavirus” gibi pek çok başka virüsünde neden olabildiğine ve aralarında ayırım yapmanın her zaman mümkün olmadığına dikkat çeken Prof. Dr. Füsun Yıldız, bu nedenle söz konusu virüslerin aktivitesinin dünyada düzenli olarak izlenmekte olduğunu ifade etti. Önceki yıllarda ülkemizde yapılan düzenli gözlem çalışmalarında, grip salgınlarının daha çok ocak ayında başladığı ve nisan ayına dek sürdüğünün gözlendiğini kaydeden Prof. Dr. Füsun Yıldız, bu nedenle, Ocak-Nisan döneminde, açıklamasında değindiği yakınmaların geliştiği hastalarda grip enfeksiyonunun düşünülmesi gerektiğini belirtti. Yıldız, diğer aylarda görülen benzer enfeksiyon tablolarının ise muhtemelen diğer virüslerden birine bağlı olacağına işaret etti.

“Grip, özellikle çocuklarda, yaşlılarda ve kalp hastalığı, akciğer hastalığı, böbrek hastalığı, şeker hastalığı gibi kronik hastalığı olan kişilerde çok daha ağır seyretmekte ve ölüme kadar varabilen ciddi sonuçlara yol açmaktadır” şeklinde uyarıda bulunan Prof. Dr. Füsun Yıldız, açıklamasının devamında şu bilgileri verdi:

GRİP NASIL BULAŞIR?

“Grip virüsü insandan insana öksürük, hapşırık, konuşma sırasında saçılan damlacıklarla bulaşmaktadır. Ayrıca, enfeksiyonu olan bir kişinin, öksürük sırasında elle ağzını örtmesi gibi nedenlerle, ellerinde de bulunabilmekte, dolayısıyla, örneğin kapı kolları gibi ellerin temas ettiği yüzeylerde uzun süre canlı kalabilmektedir. Bu nedenle, korunma amacıyla, hem enfeksiyonu olan kişilerle yakın temasta bulunmamak, hem de salgın dönemlerinde ellerin sık yıkanması yararlı olmaktadır.

GRİP NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Antibiyotikler virüs enfeksiyonlarına karşı etkili değildirler. Yalnızca grip enfeksiyonunda etkili olan, diğer virüs enfeksiyonlarında etkili olmayan ilaçlar bulunmaktadır; ancak bu ilaçlar, grip enfeksiyonunun ilk 48 saati içinde başlanırsa anlamlı bir yarar sağlamaktadırlar. Ana tedavi hastalığın belirtilerinin tedavisi şeklindedir ve mutlaka bu belirtileri azaltan ilaçlarla birlikte yatak istirahatı önerdi.

GRİPTEN NASIL KORUNURUZ?

Gripten korunmanın başlıca yolu vücut direncini kuvvetli tutmaktan geçer. Bunun için düzenli beslenme ve uyku gerekir. Ayrıca hasta kişiler ile yakın temastan, ortak eşya kullanımından kaçınılmalıdır. Bunun yanında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 65 yaşından büyük kişiler; koroner arter hastalığı gibi kronik kalp hastalığı ve astım, kronik bronşit gibi akciğer hastalıkları, böbrek ve karaciğer yetmezliği, şeker hastalığı, bağışıklık sistemi baskılanmış kanser ve kan hastalıkları gibi ciddi sağlık sorunu olan bireyler; bakımevi, huzurevi gibi yerlerde yaşayanlar ve sağlık çalışanları gibi risk altında olan grupların her yıl aşılanmasını önermektedir. Grip mevsiminin ülkemizde Ocak ayında başlaması nedeniyle, grip aşısı artık Ekim-Kasım aylarında önerilmektedir, çünkü bağışıklık yanıtının oluşması için en az 20 günlük bir süre gereklidir.”

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