Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
111099
ALTIN
156.375
DOLAR
3.8121
STERLİN
5.0895
EURO
4.5104
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar
Mutluluk hissi veren besinler
Mutluluk hissi veren besinler
Yaşlılıkta psikolojiyi neler bozuyor?
Yaşlılıkta psikolojiyi neler bozuyor?
Kış aylarında cildi canlandıran 10 besin
Cildi canlandıran 10 besin
En yaygın 10 baş dönmesi nedeni
Baş dönmesi neden olur?

Grip aşılarında alüminyum var diyen Canan Karatay’a tepki

Grip aşılarının alüminyum içerdiği için tehlikeli olduğunu söyleyen Canan Karatay’a doktorlar tepki gösterdi.

22 Aralık 2017 Cuma 11:53
Grip aşılarında alüminyum var diyen Canan Karatay’a tepki

Grip aşılarının içinde alüminyum olmadığını söyleyen doktorlar, “Halka bu şekilde yanlış mesajlar vererek aşıdan soğutmak, çok sayıda kişinin hastalanmasına ve ölmesine neden olmak anlamına gelir” açıklamasında bulundu.

Dr.Canan Karatay geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, grip aşılarında alüminyum bulunduğunu ve bunun da Alzheimer’e sebep olduğu için sağlığa zararlı olduğunu öne sürmüştü. Karatay’ın açıklamalarına meslektaşlarından tepki geldi. Ortak bir yazılı açıklama yapan bir grup doktor, grip aşısının içinde alüminyum olmadığını belirterek bu aşının sağlık için gerekli olduğunu öne sürdü.

Doktorların yaptığı yazılı açıklama şu şeklide: “Ünlü doktorumuza göre grip aşıları alüminyum içerdiği için tehlikeli. Basına yansıyan sözleriyle: ’Aşıların içinde alüminyum var. Alüminyum Alzheimer nedenidir. Aşı vurulmaya gerek yok. Bunun yerine D vitamini kullanımı çok önemlidir.’ Bu ifadede bilimsel olarak pek çok yanlış var ancak biz sözü uzatmadan konunun uzmanı hekimler olarak sadece şunu söylemek istiyoruz, Grip aşılarının içinde alüminyum yoktur. Her yıl dünya genelinde, başta gebeler, çocuklar ve yaşlılar olmak üzere 250 Bin -500 Bin kişinin ölümüne sebep olan grip hastalığından korunmanın aşıdan daha etkili bir yolu da yoktur. Halka bu şekilde yanlış mesajlar vererek aşıdan soğutmak, çok sayıda kişinin hastalanmasına ve ölmesine neden olmak anlamına gelir. Kendini hekim olarak tanımlayan tüm meslektaşlarımızı söylemlerini bilimsel verilere dayandırmaya, medya kuruluşlarını da topluma doğru mesajları ulaştırma konusunda duyarlı olmaya çağırıyoruz."

“RİSK ALTINDAKİ KİŞİLER İÇİN EN ETKİLİ KORUNMA YOLU AŞIDIR”

Risk altındaki kişilerin korunması için en etkili yolun aşı olduğunu söyleyen doktorlar, “Gribe yakalanmamak için sık el temizliği, sağlıklı beslenme, mevsime göre giyinme gibi kişisel önlemlerin yanı sıra özellikle risk altındaki kişiler için en etkili korunma yolu aşıdır. Aynı zamanda bu kişiler, gribin en önemli komplikasyonu, ölümlerin büyük oranda nedeni olan pnömoni (zatürre) açısından da risk altındadırlar. Doktorlarından bilgi alarak pnömokok aşısı da olmalıdırlar” dedi.

“Grip aşısının her yıl Ekim ayında yaptırılması gerekmektedir”

Grip aşısının ekim ayında yaptırılmasının daha uygun olduğunu açıklayan doktorlar açıklamada, “Ülkemizde Ulusal Sentinel Sürveyans (Takip) Ağı ile grip hastalığı izlenmektedir. Bu ağ, Dünya Sağlık Örgütü’nün Global İnfluenza Sürveyans ve Yanıt Sistemi ile de bağlantılıdır. Buna göre grip her yıl Ekim ayında başlayarak Aralık ayında artıp Nisan-Mayıs aylarını kapsayan dönemde sık görülmektedir. Bu nedenle grip aşısının her yıl Ekim ayında yaptırılması gerekmektedir. Ancak risk grubundaki kişiler, daha önce yaptırmadılarsa, Şubat ayına kadar aşıyı yaptırabilirler. Grip hastalığının geçirilmesiyle veya aşılama ile oluşan bağışıklık, virüsün yapısında gerçekleşen sürekli değişiklikler nedeniyle kalıcı değildir. Aşılanan veya hastalığı geçiren bireyler bir sonraki grip mevsiminde hastalığa tekrar yakalanabilir. Ayrıca, virüsün yapısı değiştiği için, takip verilerinden elde edilen bilgilere göre aşı içeriği her yıl yenilenmektedir. Bu nedenle mevsimsel gripten korunmak için her yıl aşı olunması gerekir” ifadelerine yer verdi.

Aşının yapılmaması gereken durumlar ve yan etkileri ise şöyle açıklandı: “Yumurta alerjisi olanlara veya aşıya/aşı içeriğindeki maddelere karşı daha önce ciddi alerjisi gelişmiş olanlara grip aşısı yapılmamalıdır. Grip aşısının ciddi yan etki yapma olasılığı diğer aşılardan farksızdır. Aşının erişkinlerde görülen en sık yan etkisi enjeksiyon yerinde ağrı ve hassasiyettir. Bu şikayetler yüzde 10-64 oranında ortaya çıkar ve bir -iki gün içinde kaybolur. Aşıya bağlı ateş, baş ağrısı, kas ağrısı, halsizlik gibi sistemik belirtiler diğer aşılardan veya ilaç içermeyen (plasebo) bir enjeksiyondan fazla değildir. Ülkemizde uygulanan grip aşıları (İİV3 veya İİV4) inaktif (cansız) virüs aşısı olduğundan aşıya bağlı grip gelişmesi mümkün değildir.Aşı felç yapmaz, kısırlığa neden olmaz, gebelerde de güvenle yapılabilmektedir.”

Son Güncelleme: 22.12.2017 15:48
Anahtar Kelimeler:
Grip AşısıGrip Aşısı AlüminyumGrip Aşısı Canan KaratayCanan Karatay
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye’de 26 Suriyeli doktor görev yapacak
Türkiye’de 26 Suriyeli doktor görev yapacak
Canan Karatay: "Protein tozu çok tehlikeli"
Canan Karatay: "Protein tozu çok tehlikeli"
Kulak çöpü kullanmak zararlı mı?
Kulak çöpü kullanmak zararlı mı?
Stres birçok hastalığın tetikleyicisi
Stres birçok hastalığın tetikleyicisi
Bebeklik dönemi travmaları unutulmuyor
Bebeklik dönemi travmaları unutulmuyor
Dizimden çıtırtı sesi geliyor diyorsanız dikkat!
Dizimden çıtırtı sesi geliyor diyorsanız dikkat!
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim