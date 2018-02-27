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GOSB Tıp Merkezi açıldı

Anadolu Sağlık Merkezi ve Gebze Organize Sanayi Bölgesi iş birliğiyle GOSB Tıp Merkezi hizmete sunuldu.

27 Şubat 2018 Salı 12:15
GOSB Tıp Merkezi açıldı

Anadolu Sağlık Merkezi GOSB Tıp Merkezi yaklaşık 900 metrekarelik alanda Acil Servis, İç Hastalıkları, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Genel Cerrahi branşlarında hasta ihtiyaçlarını karşılayacak. Tıp Merkezi SGK anlaşmalı olarak hizmet sunacak.

“Bölgedeki sağlık ihtiyacına cevap vereceğiz”

Anadolu Sağlık Merkezi’nin arka arkaya dünyanın en iyi hastanesi seçilen Johns Hopkins Medicine ile devam eden iş birliğine değinen Anadolu Sağlık Merkezi Genel Direktörü Türkan Özilhan Tacir, “Hizmet kalitemize büyük katkı sağlayan bu iş birliğinin, teknolojik alt yapımız ve deneyimli sağlık kadromuza yaptığımız yatırımlarla birleşmesi bizi dünya standartlarında bir sağlık kuruluşu konumuna taşıyor. Anadolu Vakfı’nın en çok önemsediği yatırım alanı olan sağlıkta ulaştığımız bu başarı bizim için gurur kaynağı” dedi. Anadolu Sağlık Merkezi’nin uzmanlığını Gebze Organize Sanayi Bölgesi’ne taşımaktan mutluluk duyduklarını anlatan Tacir, “Tıp merkezimizde verdiğimiz hizmetlerle bu bölgedeki sağlık ihtiyacına cevap vereceğimize inanıyoruz” diye konuştu.

Kaliteli sağlık hizmetine daha hızlı bir şekilde ulaşılacak

GOSB Yönetim Kurulu Başkanı Vahit Yıldırım, “Kurulduğu günden bugüne, kalıcı ve örnek projelere imza atan GOSB, Türkiye’de bir Organize Sanayi Bölgesi bünyesinde kurulan ilk Tıp Merkezi olma özelliğini taşıyan GOSB Tıp Merkezi projesi ile ‘Örnek OSB’ imajının altını bir kez daha kalın bir çizgiyle belirginleştirmiştir. Katılımcılarımızın beklenti ve ihtiyaçlarını ön planda tutmak, bu beklenti ve ihtiyaçları kaliteli, hızlı ve güvenilir hizmet anlayışımız doğrultusunda en iyi şekilde karşılamak öncelikli hedefimizdir. GOSB Tıp Merkezi, bölgemizdeki 25.000’i aşkın çalışanın kaliteli sağlık hizmetine daha hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlamak için attığımız önemli bir adımdır. Anadolu Sağlık Merkezi iş birliği ile attığımız bu adımın bölgemiz için hayırlı olmasını temenni ediyor, emeği geçen tüm GOSB ve Anadolu Sağlık Merkezi çalışanlarına teşekkür ediyorum” dedi.

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