Gebelik serüveninde babalara düşen görevler

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Zahide Küçük, "Anne adayları kadar baba adayları da aslında bu sürecin içinde. Hatta eşine her ne kadar sürecin içinde olduğun hissettirmesi anne adayının gebelik sürecini daha rahat geçirmesini sağlar"dedi.

Bu süreçte baba adaylarının her fırsatta eşlerinin yanında olduğunu hissettirmesini öneren Dr. Zahide Küçük, anne adayının baba adayı tarafından düzenli ve sağlıklı beslenmesi için teşvik edilmesinin, bulantı ve kusmasının olduğu dönemlerde, mümkün olduğunca mutfağa girmemesinin sağlanmasının, onunla birlikte egzersiz yapılmasının anne adayını motive ettiğini söyledi.

"SABIRLI OLUN"

Baba adaylarının bu süreçte sigara, alkol gibi kötü alışkanlıkları bırakmasının da önemine değinen Küçük, özellikle gebeliğin ilk aylarında kadınların kendilerini çok yorgun hissettiğini bu nedenle de ev işlerine babaların da katılması önerisinde bulundu.

Anne adaylarının gebelik süresi boyunca ruh hallerinin çok değişken olabileceğine vurgu yapan Küçük, "Bu dönemde siz sabırlı olun, eşinize sık sık sarılın ve ona onu sevdiğinizi söyleyin, eşiniz bu duruma çok mutlu olur. Doktor kontrollerinize birlikte gidin, doğum hakkında bilgiler edinin, böylelikle doğuma daha hazırlıklı olmuş olursunuz" dedi.

Doğum zamanı geldiğinde yapılacak en önemli şeyi sakin olmak olduğunu belirten Küçük, babalara önerilerini şöyle sıraladı;"Acil durumda nereye gideceğinizi, yanınıza neleri almanız gerektiğini bilin. Doğum sonrasında eşinizi emzirme konusunda teşvik edin, emzirme sırasında eşinizin yanında olun, emzirdikten sonra bebeğinizin gazını siz çıkarın, bu arada eşinizde dinlenmiş olur. Bebeğinizi hayatınızın bir parçası haline getirin, onunla birlikte uyuyun, ona ninniler, şarkılar söyleyin, onunla konuşun. Bu şekilde bebeğinizle olan bağınızın çok daha güçlü olmasını sağlamış olursunuz."

POZİTİF DÜŞÜNÜN

Bebeğin anne karnındayken duyabilir ve hissedebilir olduğunun altını çizen Dr. Zahide Küçük, gebelikte annenin duygularının ve hislerinin çocuğun kişiliğinin gelişiminde çok önemli olduğuna vurgu yaptı.

"Siz ne kadar gergin, endişeli bir gebelik geçirirseniz çocuğunuzda doğduktan sonra o denli huzursuz, mutsuz olur" diyen Küçük, kaygılarını yenen, pozitif düşünen annelerin bebeklerinin daha zeki, daha sakin ve huzurlu olduklarının da yapılan çalışmalarda görüldüğünü belirtti.

Küçük, anne adaları içinse şu önerilerde bulundu; "Gebeliğiniz boyunca her fırsatta olumlu şeyler düşünün, her şeyinizi sevgiyle yapın, karnınızı sevgiyle okşayın, bebeğinize sevgi dolu sözler söyleyin. Bu arada belki de sizin kadar endişeli olan eşinizi de unutmayın, ona sevgi dolu sarılın, sık sık onu ne kadar çok sevdiğinizi söyleyin. Sakin, gevşetici müzikler dinleyin, manevi hayatınızı güçlü tutmaya çalışın, bu şekilde daha huzurlu olabilirsiniz. Bakımlı olmaya özen gösterin, ev işlerini ara ara askıya alın, kendinize zaman ayırın, bebeğiniz ya da kendiniz için alışverişe çıkmanız sizi çok mutlu edecektir. Çevrenizde pozitif düşünen insanlar olmasına dikkat edin, tartışmalı gürültülü ortamlardan, sizi mutsuz eden kişilerden uzak durun. Bu dokuz ayın tadını en güzel şekilde çıkarmaya çalışın.

(İHA)