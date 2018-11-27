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Erkekler P-Shot uygulamasına yoğun talep gösteriyor

Op. Dr. Levent Türk, uyguladığı ameliyatsız penis büyütme ve kalınlaştırma yöntemi olan P-Shot uygulamasına yurt içi ve yurt dışından taleplerin çok fazla olduğunu söyledi.

27 Kasım 2018 Salı 15:41
Erkekler P-Shot uygulamasına yoğun talep gösteriyor
Op. Dr. Levent Türk, uyguladığı ameliyatsız penis büyütme ve kalınlaştırma yöntemi olan P-Shot uygulamasına yurt içi ve yurt dışından taleplerin çok fazla olduğunu söyledi.

Uzun yıllardır penis büyütme ve kalınlaştırma ameliyatları ve uygulamaları yapan Lim Klinik’ten Op. Dr. Levent Türk, birçok erkeğin sıkıntı duyduğu ve kendini eksik hissettiği problemlerden biri olan penis küçüklüğünün, ameliyatsız yöntemler sayesinde artık sorun olmaktan çıktığını öne sürdü.

Op. Dr. Levent Türk, uyguladığı ameliyatsız penis büyütme ve kalınlaştırma yöntemi olan P-Shot uygulamasına yurt içi ve yurt dışından taleplerin çok fazla olduğunu söyledi.

Ameliyatsız penis büyütme ve kalınlaştırma yöntemi P-Shot uygulamasının maliyet konusunda çok daha düşük ve yan etkisi olmadığın dikkat çeken Op. Dr. Levent Türk, tedavi yöntemi hakkında bilgi verdi.

PRP (Platelet Rich Plazma) platelet ya da trombosit dediğimiz kan hücrelerini içeren plazmanın penis altına enjeksiyon yöntemi ile uygulanması yöntemidir diyen Op. Dr. Levent Türk, “P-Shot medikal bir uygulamadır. Sadece doktorlar tarafından uygulandığında başarılı sonuçlar alınır. Doktor, penis muayenesinin ardından penisin boyut ve kalınlık olarak küçük olduğuna karar verdikten sonra içinde özel bir jel bulunan küçük tüplerin içine az miktarda kan alıyor ve santrifüj işlemi uyguluyor. Bu işlemin sonunda tüplerdeki kan bileşenlerine ayrılıyor yani her mililitresinde yaklaşık 200 bin trombosit bulunan bu kanın kırmızı hücrelerden oluşan kısmı ayrılıyor, böylece mililitrede 1,5 milyona kadar trombosit yoğunluğuna sahip olan bir jel elde ediliyor. Bu jel çok küçük bir iğne yardımı ile penisin süngersi cisminin belli bölgelerine enjeksiyon yöntemi ile 1′er ay ara ile 3 seans şeklinde uygulanıyor” dedi.

“Uygulama 5 dakika sürüyor”

Op. Dr. Levent Türk,  P -Shot işleminin klinik ortamda sterilizasyon kurallarına dikkat edilerek her hasta için özel olarak getirtilen tek kullanımlık PRP kitleri ile gerçekleştirildiğini, işlem öncesi penis bölgesinin anestezik etkiye sahip özel bir krem ile uyuşturularak  işlem sırasında hastanın uygulamadan duyacağı rahatsızlığın önüne geçildiğini belirtti. Op. Dr. Türk İşlem aşamasında çok küçük bir iğne yardımı ile penis derisinin belli noktalarına P-Shot uygulaması yapıldığını ve bu işlemin yaklaşık 5 dakika sürdüğünü ifade etti.

“Sigarayı bırakmak tedaviyi olumlu etkiliyor”

Penis büyütme ve kalınlaştırma uygulamasının klinik ortamda uzman bir ekip tarafından uygulandığını belirten Op. Dr. Türk, işlemin herhangi bir yan etkisi bulunmadığını belirterek sigaranın penis büyümesine olumsuz bir etkisi olacağını bu yüzden  sigarayı azaltmanın ve bırakmanın tedaviye olumlu etkisi olacağını belirtti. Op. Dr. Türk, işlem sonrası sadece 1 gün cinsel ilişkiden kaçınmanın yeterli olacağını sözlerine ekledi.

Son Güncelleme: 01.11.2018 15:43
Anahtar Kelimeler:
Penis EstetiğiP-Shot UygulamasıAmeliyatsız Penis Büyütme
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