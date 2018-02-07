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Epidural anestezi ile ağrısız doğum yapmak mümkün

Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Haydar Başar, spinal doğum, epidural doğum ve kombine yöntemler hakkında bilgi verdi.

07 Şubat 2018 Çarşamba 12:26
Epidural anestezi ile ağrısız doğum yapmak mümkün

Doğumda uygulanan epidural, spinal ve yöntemler hakkında bilgi veren Eskişehir Özel Ümit Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Haydar Başar, “Doğumda uyguladığımız epidural, spinal ve hem epidural hem spinali kapsayan kombine yöntem var. Eğer kişi, ağrısız doğum yapacaksa, epidural anesteziyi tercih ediyor. Epidural ağrısız doğum dünyada en etkili yöntemlerden bir tanesi” dedi.

KASILMALAR DEVAM EDİYOR

Epidural ağrısız doğumda düşünüldüğü gibi kasılmaların ortadan kalkmadığını belirten Başar,“Epidural ağrısız doğumda amaç kasılmaları ortadan kaldırmak değil. Kasılmalar devam edecek ama ağrı azalacak. Amaç, gebenin ağrısını 10 üzerinden 3 ve altı düzeyine ulaştırmak. Rahim açıklığı 3 buçuk- 4 buçuk cm’den önce ağrısız doğuma başlamıyoruz” diye konuştu.

AĞRISIZ NORMAL DOĞUM İMKANI

Epidural ağrısız doğumun nasıl yapıldığı hakkında bilgi veren Başar, şöyle konuştu: “Anestezi uzmanı, kişinin ağrı çekmemesi için önce lokal anestezi yapıyor. Sonra direnç kaybı metodu ile belden epidural iğneyi sırttaki epidural aralığa yerleştiriyor. Buraya girdikten sonra anestezi uzmanı buradan ince bir hortum yerleştiriyor ve buradan lokal anestezi ilaçlarını vermeye başlıyor. 10 dakika içinde etki ediyor ve doğum ağrısı azalıyor. Bebek doğana kadar ilaç veriyoruz. Ağrısız epidural doğum gerçekleşmiş oluyor. Normal doğum yapacakken doktor sezaryen doğuma karar verebilir. Bu durumda zaten katateriniz var. Bu sefer buradan ağrı kesici dozlarda değil de anestezik dozlarda ilaç veriyoruz. Ve kadın doğum doktoru sezaryen doğumunu yapıyor.”

SPİNAL ANESTEZİ SEZERYAN DOĞUMDA TERCİH EDİLİYOR

Spinal anesteziden de söz eden Başar, “Spinal anestezide çok ince bir iğne kullanıyoruz. Bu iğne çok ince olduğu için baş ağrısı yapmıyor. Sezaryen doğumda çok pratik olduğu için bu tercih ediliyor. Durada çok ince bir delik oluşturduğu için baş ağrısı yapmıyor. Spinal anestezinin etkisi 4 saat kadar sürüyor” diye konuştu.

KOMBİNE YÖNTEM İLE AĞRIDAN TAMAMEN KURTULMAK MÜMKÜN

Hem epidural hem de spinal yöntemin uygulandığı kombine setten de söz eden Başar, “Sezaryen olacak kişi ben ameliyattan sonra ağrısız olayım, 24 saat ya da 36 saat sezaryen ağrımı hissetmeyim derseniz, kombine set uyguluyoruz. Bu set uygulanırken, epidural iğnesini yapılıyor. Bunun içinden bir de spinal anestezi yapılıyor. Böylece hem spinal anestezi hem de epidural katater olmuş oluyor. Epidural kataterin amacı ameliyattan sonraki ağrı tedavisini ilaçla sürdürmek” dedi.

Genel anesteziden çok bölgesel anestezinin tercih edildiğini söyleyen Başar, “Kadın doğum ve pediatri uzmanları bölgesel anesteziyi öneriyor. Hem bebek için hem anne için de avantajları var, bebeğin doğduğu anı görme, hemen kucağınıza alma, ilk sesini duyma imkanınız oluyor. Ameliyattan sonra 4 saati ağrısız geçiriyorsunuz” ifadelerini kullandı.

YAŞANABİLECEK EN TEMEL SORUN BAŞAĞRISI

Epidural ve spinal yöntemlerle ilgili söylenen olumsuzluklar hakkında da görüş bildiren Başar, şunları söyledi: “Her yöntemin birtakım komplikasyonları var. Bu yöntemde de 100 hastadan 1’inde karşılaştığımız bir sorun anestezi uzmanının durayı delmesidir. Bu da hep anlatılan o baş ağrısına neden oluyor. 1 hafta- 10 gün süren şiddetli bir baş ağrısı oluyor. Yaşanabilecek en temel sorun da bu oluyor. Kanama, pıhtılaşma sorunu olanlar, aspirin gibi ilaç kullananlarda epidural doğum yapmıyoruz. Felç konusu ise kulaktan dolma yalan bir bilgi. Omurilikten çok aşağıda yapılan bir işlem bu. Sinirlerden uzak ve güvenli yerde çalışıyoruz. Böyle bir risk bu sebeple yok.”

Son Güncelleme: 07.02.2018 14:54
Anahtar Kelimeler:
Ağrısız DoğumEpidural Anestezi
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