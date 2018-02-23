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Enfeksiyondan korunmada elleri düzenli yıkamak önemli

Uzmanlar, beslenmeye dikkat etmek, kalabalık ortamlardan uzak durmak, grip aşısı yaptırmak, maske kullanmak gibi önlemler hastalıklara yakalanmamakta faydalı dese de en önemli risklerden biri eller!” diyerek uyarıyor.

23 Şubat 2018 Cuma 12:02
Enfeksiyondan korunmada elleri düzenli yıkamak önemli

Medical Park Bahçelievler Hastanesi Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Denizhan Dizdar, “Havaların mevsim normallerinin üzerinde sıcak olması, beklenen kar yağışının gelmemesi ve ülkemizin hem Avrupa, hem Asya’dan gelen hava ve insan trafiğinin ortasında bulunması nedeniyle; üst solunum yolu salgınlarını bu yıl her zamankinden biraz fazla görüyoruz. Her ne kadar beslenmeye dikkat etmek, kalabalık ortamlardan uzak durmak, grip aşısı yaptırmak, maske kullanmak gibi önlemler bu hastalıklara yakalanmamakta faydalı olabilse de; en önemli risklerden biri eller!” diyerek uyarıyor.

AĞIZ VE BURUN ÇEVRESİNE BULAŞIYOR

Yrd. Doç. Dr. Denizhan Dizdar, “İnsanlar ellerini bilinçli olarak kullanmadıklarında da eller hareket etmeye devam eder. Göz kırpmak, nefes almak gibi bilinç dışı refleks olarak ellerin en çok yaptığı hareket; yüze dokunmaktır. İnsanlar günde fark etmeden yaklaşık 500 kez yüzlerine dokunurlar. Her dokunmayla ellerindeki hastalık yapıcı organizmalar, yüze ve özellikle ağız-burun çevresine bulaşır” diyor.

EN ÖNEMLİ SAVUNMA: EL YIKAMAK

“Üst solunum yolu enfeksiyonu yapan etkenler, genellikle havada asılı olarak ya da çok temas edilen yüzeylerde bulaşmak için beklerler” diyen Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Denizhan Dizdar, “Sağlık Bakanlığının yakın zamanda yaptığı açıklamadaki gibi elden ele en çok geçen objelerden biri olan kağıt paralar da bu enfeksiyonların bulaşması için müthiş bir yoldur” diyerek insanları daha dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Dizdar, “Ellere bir şekilde bulaşan enfeksiyon yapıcı mikroorganizmalar, fark etmeden yüzümüze dokunmamız ile ağız ve burun çevresinden vücuda ulaşarak enfeksiyon yaratırlar. Bu yüzden el yıkamak en önemli savunma mekanizmalarından biridir” dedi.

KAĞIT PARAYI ÇOCUKLARDAN UZAK TUTUN!

Medical Park Bahçelievler Hastanesi Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Denizhan Dizdar, “Evden dışarı çıkıp her geri döndüğünüzde, şüpheli temaslardan sonra mutlaka el yıkanmalı. Ev ortamında kağıt para, kullanılmış mendil gibi hastalık bulaştırıcı objeleri çocuklardan uzak tutmaya özen gösterilmeli. Belki bu yazıyı okurken bile yüzünüze fark etmeden defalarca dokundunuz. Kendimizi ifademizin gözler ve yüz ile beraber en önemli parçalarından biri olan ellerimize de gerekli dikkati göstermeliyiz” diyerek ellerin gün içerisinde sık sık yıkanması gerektiği konusunda uyardı.

Son Güncelleme: 23.02.2018 12:20
Anahtar Kelimeler:
HijyenEl YıkamaEnfeksiyon
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