Ek gıda verirken yetersiz sıvı kabızlık nedeni

Kent Alsancak Tıp Merkezi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Aydın Erdemir, kabızlığın çocuk hekimlerinin en sık karşılaştığı sorunlardan biri olduğuna dikkat çekti. Dışkı yapamama veya sert ve seyrek dışkılama durumuna kabızlık dendiğini kaydeden Doç. Dr. Erdemir, “Başka bir tanıma göre kabızlık; haftada 3 defadan az dışkılama, dışkının sert olması, dışkılamanın ağrılı olması ve isteğe bağlı dışkı tutmadır. Çocuklarda dışkılama sıklığı doğumdan sonraki ilk haftalarda günde ortalama 4 kez, iki yaşına kadar 2 kez, dört yaşına kadar 1 kez olmaktadır. Anne sütü alan bebeklerde ise her beslenmeden sonra dışkılamadan, birkaç gün dışkılama olmamasına kadar değişen bir aralık vardır. Gecikme süresi 10 gün, nadiren 2 haftaya kadar uzayabilmektedir” diye konuştu.

Kabızlık nedeni ile başvuran çocukların çok büyük bir kısmında altta yatan herhangi bir hastalık bulunmadığını da sözlerine ekleyen Doç. Dr. Erdemir, “Bunu fonksiyonel kabızlık olarak adlandırıyoruz. Geri kalan çok az bir kısmında hipotiroidi, elektrolit bozuklukları, nörolojik problemler, bağırsak tıkanıklıkları gibi hastalıklar olabilmektedir. Bu nedenle kabızlık varsa bunun ayrımı için mutlaka doktora gidilmelidir” dedi.

KABIZLIĞIN DİĞER SEBEPLERİ

Doç. Dr. Erdemir, özellikle ek gıdaya başladıktan sonra bebeğe yeterli sıvının verilmemesinin fonksiyonel kabızlığı başlatan birinci neden olduğunu belirterek, diğer nedenleri şöyle sıraladı:

“Bunun dışında tuvalet eğitimine erken başlanması ve eğitim verilirken yapılan yanlışlar, araya giren bir enfeksiyon hastalığı nedeniyle yeterli sıvı ve besin alınamaması, çocuğun oyun nedeniyle dışkılamayı ertelemesi, diyet değişiklikleri, okullarda tuvaletin uygun olmaması, stres gibi nedenler de kabızlığı başlatan nedenler olabilmektedirler. Dışkının tutulması sonucu, dışkı sıvısı vücut tarafından daha fazla emilir ve dışkı daha sertleşir, sert dışkı anal kanaldan geçerken yırtılmaya yol açar (anal fissür), bu ağrıdan dolayı çocuk dışkısını daha çok tutmaya başlar, yapmak istemez, tutulan dışkı daha çok sertleşir ve kısır bir döngü gelişir. Anneler çocuğunu kabız etmemek için bu hatalardan kaçınmalı, önerilere kulak vermelidir.”