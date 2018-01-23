Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul
parçalı bulutlu
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
118672
ALTIN
162.318
DOLAR
3.7754
STERLİN
5.2718
EURO
4.6302
Grip için antibiyotik kullanmayın
Son Dakika
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Verem hastalığının 8 belirtisi
Verem hastalığının 8 belirtisi
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar

Ek gıda verirken yetersiz sıvı kabızlık nedeni

Pediatrist Doç. Dr. Aydın Erdemir, ek gıdaya başladıktan sonra yetersiz sıvı verilmesinin çocuklarda kabızlığa yol açtığını belirtti.

23 Ocak 2018 Salı 10:39
Ek gıda verirken yetersiz sıvı kabızlık nedeni

Kent Alsancak Tıp Merkezi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Aydın Erdemir, kabızlığın çocuk hekimlerinin en sık karşılaştığı sorunlardan biri olduğuna dikkat çekti. Dışkı yapamama veya sert ve seyrek dışkılama durumuna kabızlık dendiğini kaydeden Doç. Dr. Erdemir, “Başka bir tanıma göre kabızlık; haftada 3 defadan az dışkılama, dışkının sert olması, dışkılamanın ağrılı olması ve isteğe bağlı dışkı tutmadır. Çocuklarda dışkılama sıklığı doğumdan sonraki ilk haftalarda günde ortalama 4 kez, iki yaşına kadar 2 kez, dört yaşına kadar 1 kez olmaktadır. Anne sütü alan bebeklerde ise her beslenmeden sonra dışkılamadan, birkaç gün dışkılama olmamasına kadar değişen bir aralık vardır. Gecikme süresi 10 gün, nadiren 2 haftaya kadar uzayabilmektedir” diye konuştu.

Kabızlık nedeni ile başvuran çocukların çok büyük bir kısmında altta yatan herhangi bir hastalık bulunmadığını da sözlerine ekleyen Doç. Dr. Erdemir, “Bunu fonksiyonel kabızlık olarak adlandırıyoruz. Geri kalan çok az bir kısmında hipotiroidi, elektrolit bozuklukları, nörolojik problemler, bağırsak tıkanıklıkları gibi hastalıklar olabilmektedir. Bu nedenle kabızlık varsa bunun ayrımı için mutlaka doktora gidilmelidir” dedi.

KABIZLIĞIN DİĞER SEBEPLERİ

Doç. Dr. Erdemir, özellikle ek gıdaya başladıktan sonra bebeğe yeterli sıvının verilmemesinin fonksiyonel kabızlığı başlatan birinci neden olduğunu belirterek, diğer nedenleri şöyle sıraladı:

“Bunun dışında tuvalet eğitimine erken başlanması ve eğitim verilirken yapılan yanlışlar, araya giren bir enfeksiyon hastalığı nedeniyle yeterli sıvı ve besin alınamaması, çocuğun oyun nedeniyle dışkılamayı ertelemesi, diyet değişiklikleri, okullarda tuvaletin uygun olmaması, stres gibi nedenler de kabızlığı başlatan nedenler olabilmektedirler. Dışkının tutulması sonucu, dışkı sıvısı vücut tarafından daha fazla emilir ve dışkı daha sertleşir, sert dışkı anal kanaldan geçerken yırtılmaya yol açar (anal fissür), bu ağrıdan dolayı çocuk dışkısını daha çok tutmaya başlar, yapmak istemez, tutulan dışkı daha çok sertleşir ve kısır bir döngü gelişir. Anneler çocuğunu kabız etmemek için bu hatalardan kaçınmalı, önerilere kulak vermelidir.”

Son Güncelleme: 23.01.2018 11:19
Anahtar Kelimeler:
Ek Gıda Sonrası Kabızlıkçocuklarda Kabızlık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
185 kilo olan 11 yaşındaki çocuk için bakanlık devrede
185 kilo olan 11 yaşındaki çocuk için bakanlık devrede
Çocuklarda orta kulak iltihabına dikkat!
Çocuklarda orta kulak iltihabına dikkat!
Her üç kanser vakasından ikisi önlenebilir
Her üç kanser vakasından ikisi önlenebilir
Kanser hastalarına tarihi geçmiş ilaçları vermişler
Kanser hastalarına tarihi geçmiş ilaçları vermişler
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim