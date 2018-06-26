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Dünyada 29,5 milyon uyuşturucu bağımlısı var

26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığıyla Mücadele Günü dolayısıyla Yeşilay Tekirdağ Şubesinden yapılan açıklamada, dünyada 29,5 milyon uyuşturucu bağımlısı olduğuna dikkat çekildi.

26 Haziran 2018 Salı 12:05
Dünyada 29,5 milyon uyuşturucu bağımlısı var

26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığıyla Mücadele Günü dolayısıyla Yeşilay Tekirdağ Şubesinden yapılan açıklamada, dünyada 29,5 milyon uyuşturucu bağımlısı olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada Birleşmiş Milletlerin 2017 raporuna göre dünyada 29,5 milyon uyuşturucu bağımlısı olduğu belirtilirken rapora göre 250 milyon insanın da hayatında bir kere uyuşturucu denediği ifade edildi.

"UYUŞTURUCU KİŞİNİN KENDİSİNİ DEĞİL ÇEVRESİNİ DE ETKİLEYEN BİR HASTALIK"

Yeşilay Tekirdağ Şube Başkanı Şener Çelikayar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada uyuşturucu bağımlılığının sadece kullananı değil, ailesini, çevresini de son derece olumsuz etkilediğini belirtti. Uyuşturucu madde bağımlılığına karşı herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini söyleyen Çelikayar, "Son zamanlarda yapılan operasyonlar, ele geçirilen yüklü miktarda uyuşturucu, binlerce gencimizin hayatını kurtarıyor. Tedavi alanında yapılan, arzı azaltan uygulamalar da her geçen gün daha da gelişme gösteriyor. Aynı zamanda toplumun duyarlı kesimlerinin bir araya geldiği sivil kuruluşlar da değişik vasıtalarla uyuşturucu ile mücadele etmekteler" dedi.

"13 MİLYON ÇOCUĞUMUZA ULAŞTIK"

Uyuşturucu bağımlılığına karşı önleme, koruma ve rehabilitasyon çalışmalarını Türkiye geneline yaygınlaştırdıklarını belirten Şener Çelikayar, "Türkiye geneline yaygınlaştırdığımız eğitimlerle anaokulundan yetişkin dönemine kadar herkes kendi yaş gruplarına göre bilgi sahibi oluyor. Türkiye genelinde başlatmış olduğum bağımlılık önleme temelli Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı dünyada benzeri olmayan dev bir çalışma. Bugüne kadar Türkiye Bağımlılıkla Mücadele (TBM) Programı ile 13 milyon çocuğumuza ulaştık, dokunduk. Bunların yanı sıra bağımlılara ve ailelerine ücretsiz psiko-sosyal ve rehabilitasyon desteği verdiğimiz YEDAM ile bağımlılarımızı hayata tekrar kazandırıyoruz. Çok yakında ise bağımlıları rehabilite edecek ve bağımlılık döngüsünün önüne geçecek Türkiye Rehabilitasyon Modeli ile hayata geçireceğimiz Türkiye Rehabilitasyon Merkezleri de bağımlılarımızın temiz bir şekilde hayata atılmalarını sağlayacak" dedi.

Uyuşturucunun özgürlüğün sonu olduğunu ifade eden Şener Çelikayar açıklamasına şu şekilde devam etti.

"Merak, özenti, kendini ispat etme, aile sevgisinden yoksun olma, boşlukta olma maalesef gençlerimizi uyuşturucuya itebiliyor. Ailelerimizden isteğimiz çocuklarıyla ilgilensinler, onlarla konuşsunlar. Bağımlılık hakkında bilgi sahibi olsunlar, tedavi olması gereken çocuklarına bir suçlu gözüyle değil iyileşmesi gereken bir hasta olarak baksınlar ve tedavide asla yalnız bırakmasınlar. Bağımlılıklara dair her türlü doğru bilgilere tbm.org.tr sitemizden ve YEDAM Danışma Hattımız 444 79 75 numarasından ulaşabilirler" ifadelerini kullandı.

(İHA)
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