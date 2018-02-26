Doğum sonrası depresyonuna özel ilaç geliştirildi

Çoğu anne doğumdan sonraki ilk iki hafta içerisinde meydana gelen ve nispeten çabuk kaybolan hüzün ve yorgunluğun bir karışımı olan annelik hüznünü yaşar. Ancak doğum sonrası depresyon daha uzun sürebilir, hatta bebek doğduktan aylar sonra bile devam edebilir.

İyimser tahminlere göre, kadınların yüzde 11 ile 25’i anneliğin ilk yıllarında depresyona giriyor. Bu rakamlar sadece yardım isteyen kadınlara ait. Gerçekten depresyonda olan kadınların sayısı muhtemelen çok daha fazla. Doğum sonrası depresyon intihara bile yol açabiliyor.

DOĞUM SONRASI DEPRESYONUNA ÖZEL İLAÇ

Rad Ecza Deposu Genel Müdürü Can Sökmen’in verdiği bilgiye göre, bilim dünyası, sadece doğum sonrası depresyonu (post-partum) hedef alan yeni bir ilaç geliştirdi. Mass-Cambridge merkezli biyoteknoloji şirketi Sage Therapeutics tarafından geliştirilen ilacın, gönüllüler üzerinde yapılan denemeleri sonucunda, antidepresanların sonuç almakta zorlandığı doğum sonrası depresyon belirtilerini birkaç gün içinde azalttığı görüldü. Dünyadan tamamen elini eteğini çekmiş, bebeğiyle bağını kesmiş hastaların, odalardan çıkarak aileleriyle sohbet etmeye ve bebeklerini görmeye gittikleri, birden hayata döndükleri gözlendi.

ŞİRKETİN HİSSELERİ YÜZDE 40 ARTTI

Sage, bu yılın ilk yarısında Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi'ne (FDA) onay için başvuruda bulunacak. Doğum sonrası depresyon için özel olarak geliştirilen yeni ilaç, şirketin hisselerini yüzde 40’lık bir artışla 87.86 dolara yükseltti. Bugüne kadar, doğum sonrası depresyonu tedavi etmek için genel depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlardan yararlanılıyordu. Araştırmacılar, yeni ilaç sayesinde, doğum sonrası depresyonu günler içerisinde tedavi edebilmeyi umuyor.