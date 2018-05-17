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Diş etinde oluşan kanamalara dikkat

Diş Hekimi Yalçın Genç, diş etinde oluşan kanamalara dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

17 Mayıs 2018 Perşembe 11:08
Diş etinde oluşan kanamalara dikkat

Diş Hekimi Yalçın Genç, diş etinde oluşan kanamalara dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Diş Hekimi Yalçın Genç, “Dişeti hastalığının temel nedeni bakteri plağı denen dişe sıkıca tutunan, yapışkan saydam bir tabakadır. Dişler düzgün temizlenmediğinde, üzerlerinde ve aralarında biriken yiyecek artıkları bakteriler üretirler. Bakteri plağı dediğimiz bu püremsi birikintiler, diş çürüklerinin ve dişeti iltihaplarının baş sorumlusu olup, zamanla tükürüğün çökelmesi sonucu diş taşlarını oluştururlar” dedi.

Genç, diş eti hastalığının belirtilerini şöyle sıraladı:

“Diş eti hastalıklarının ilk ve en önemli belirtisi dişeti kanamasıdır. Sağlıklı dişeti kanamaz, Diş etlerinde şişmeler, kızarmalar oluyorsa, Diş etlerinde çekilmeler ve açığa çıkan kök yüzeylerinde oluşan hassasiyet oluşuyorsa, Dişeti kenarlarında veya dişler arasında, diş taşlarına bağlı olarak oluşan siyah alanlar görülüyorsa, Diş ile dişeti arasından iltihap geliyorsa, Dişlerde sallanmalar, uzamalar ve dişler arasında açılmalar oluyorsa, Ağızda sürekli bir kötü koku ve kötü tat hissi var ise geç kalmadan bir diş hekimine muayene olunması gerekir.”

Dişeti hastalığının tedavisinde diş ile dişeti arasında meydana gelen cep`lerin derinliğinin özel bir alet vasıtasıyla ölçülmesinin gerekli olduğunu kaydeden Genç, “Bu ceplerin miktarına ve derinliğine göre teşhis konulur ve tedavi planlanır. Derin cepler dişeti hastalığının hızla ilerlemesi için uygun bir ortam hazırlayacağından yapılacak olan tedavide amaç bunların mümkün olduğunca sığlaştırılmasıdır. Çünkü derin ceplerin içine yerleşen mikroorganizmaların fırçalama ve diş ipi kullanımı ile sizin tarafınızdan tamamıyla temizlenmesi imkansızdır” ifadelerini kullandı.

(İHA)
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