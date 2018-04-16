Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 16°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
109096
ALTIN
177.381
DOLAR
4.1098
STERLİN
5.8841
EURO
5.0821
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

"D vitamini eksikliği kemik erimesine yol açabilir"

Kemik erimesinin D vitamini eksikliğinden kaynaklandığını belirten Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Halil İbrahim Cebeci, belli bir yaştan sonra bu durumun takip edilmesi gerektiğini söyledi.

16 Nisan 2018 Pazartesi 09:57
"D vitamini eksikliği kemik erimesine yol açabilir"

Kemik erimesinin D vitamini eksikliğinden kaynaklandığını belirten Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Halil İbrahim Cebeci, belli bir yaştan sonra bu durumun takip edilmesi gerektiğini söyledi.

Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Halil İbrahim Cebeci, yani kemik erimesi hastalığı hakkında önemli bilgiler verdi. Kemik dokusu kalsiyum, mineral ve protein kaynakları ile dolu gözenekli bir doku olduğunu belirten Cebeci, "Kemik dokusu canlı bir dokudur, insanın hayatı boyunca sürekli, bir miktar yıkım ve bir miktar yapım şeklinde dengeli bir süreç devam eder. Yaklaşık kişi 30 yaşına kadar yapım süreci yıkım sürecinden daha baskındır ve 30 yaşında kemik yapısının en sağlam olduğu düzeye varır. Bu yaştan sonra ise yavaş yavaş kemik kütlesinde azalma başlar. Bu anlamda azalmayla başlayan bu durum kemikte erime neden olmakta ve zayıflayan kemikler daha sonra kırılgan hale gelmektedir. Bu durum da en en çok kalça, el bileği ve omurgada olmak üzere düşmeler sonucunda kırılmalar meydana gelmektedir" dedi.

NEDEN OLAN FAKTÖRLER

Kemik yoğunluğu ölçüm testi yapıldığını belirten Cebeci, "Hastalığın erken dönemlerinde kırık oluşmadan kemik erimesini tespit etmenin ve tedaviye başlamanın en iyi yolu budur. Kemik erimesine, kalsiyum ve D vitamininden eksik beslenmek; ince ve minyon yapıda olmak, kemik kalitesini azaltan ilaçlar kullanmak, romatizmal hastalığı bulunmak, spor yapmamak, fazla alkol tüketmek ve sigara neden olan etkenler arasında bulunmaktadır. Kemik erimesine engel olmak için, kalsiyum ve D vitamini besinler tüketilmeli, sigara ve alkol bırakılmalı, düzenli olarak spor yapılmalıdır. Şunu da unutmamak gerekir ki, bunları yaparken de mutlaka bir uzman doktor desteği almanızı tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

(İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Sağlıklı ve düzenli beslenerek kilo verin"
"Sağlıklı ve düzenli beslenerek kilo verin"
Kalp sağlığını korumada ilk adım bilinçlenmek
Kalp sağlığını korumada ilk adım bilinçlenmek
Her el titremesi parkinson mudur?
Her el titremesi parkinson mudur?
Menopoza bir de buradan bakın
Menopoza bir de buradan bakın
"Sivilceleri sıkmak tehlikeli"
"Sivilceleri sıkmak tehlikeli"
Çok su içiyorsanız kan şekeri tahlili yaptırın !
Çok su içiyorsanız kan şekeri tahlili yaptırın !
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim