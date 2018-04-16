"D vitamini eksikliği kemik erimesine yol açabilir"

Kemik erimesinin D vitamini eksikliğinden kaynaklandığını belirten Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Halil İbrahim Cebeci, belli bir yaştan sonra bu durumun takip edilmesi gerektiğini söyledi.

Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Halil İbrahim Cebeci, yani kemik erimesi hastalığı hakkında önemli bilgiler verdi. Kemik dokusu kalsiyum, mineral ve protein kaynakları ile dolu gözenekli bir doku olduğunu belirten Cebeci, "Kemik dokusu canlı bir dokudur, insanın hayatı boyunca sürekli, bir miktar yıkım ve bir miktar yapım şeklinde dengeli bir süreç devam eder. Yaklaşık kişi 30 yaşına kadar yapım süreci yıkım sürecinden daha baskındır ve 30 yaşında kemik yapısının en sağlam olduğu düzeye varır. Bu yaştan sonra ise yavaş yavaş kemik kütlesinde azalma başlar. Bu anlamda azalmayla başlayan bu durum kemikte erime neden olmakta ve zayıflayan kemikler daha sonra kırılgan hale gelmektedir. Bu durum da en en çok kalça, el bileği ve omurgada olmak üzere düşmeler sonucunda kırılmalar meydana gelmektedir" dedi.

NEDEN OLAN FAKTÖRLER

Kemik yoğunluğu ölçüm testi yapıldığını belirten Cebeci, "Hastalığın erken dönemlerinde kırık oluşmadan kemik erimesini tespit etmenin ve tedaviye başlamanın en iyi yolu budur. Kemik erimesine, kalsiyum ve D vitamininden eksik beslenmek; ince ve minyon yapıda olmak, kemik kalitesini azaltan ilaçlar kullanmak, romatizmal hastalığı bulunmak, spor yapmamak, fazla alkol tüketmek ve sigara neden olan etkenler arasında bulunmaktadır. Kemik erimesine engel olmak için, kalsiyum ve D vitamini besinler tüketilmeli, sigara ve alkol bırakılmalı, düzenli olarak spor yapılmalıdır. Şunu da unutmamak gerekir ki, bunları yaparken de mutlaka bir uzman doktor desteği almanızı tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

(İHA)