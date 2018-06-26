Çocuklardaki yaz ishaline dikkat

Özel Hayat Hastanesi Uzm. Dr. Ali Tunç, ailelerin çocuklarda özellikle yaz mevsimlerinde artış gösteren ishal sorununa dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

İshallere bağlı çocuk ve bebek ölümleri, enfeksiyonlara bağlı ölümlerin arasında ilk üç sırada yer almakta olduğunu belirten Özel Hayat Hastanesi Uzm. Dr. Ali Tunç, bütün koruyucu tıp önlemlerine rağmen, ishale bağlı her yıl 2 milyondan fazla ölümün meydana geldiğini ifade etti. Uzm. Dr. Ali Tunç, “Bir günde üçten fazla sulu dışkılama veya anne sütü alan bebeklerde rutinden daha sık ve sulu dışkılama olursa bu ishaldir. Akut ishale yol açan enfeksiyon ve enfeksiyon kaynaklı olmayan birçok sebep vardır. En basitinden yenilen kavun, incir gibi gıda, kullanılan laksatif ilaçlar herhangi bir hastalık söz konusu olmadan ishale sebep olabilir” dedi.

İshal rahatsızlığına yakalanan çocukların beslenme alışkanlıklarına değinen Dr. Tunç, “İshali olan kişiler düzelene kadar yağsız ve posasız gıda almalıdır. Çünkü yağlı ve liften zengin gıdalar bağırsakların daha hızlı çalışmasına sebep olacaktır. Dolayısıyla salata, sebze, meyve, kuru yemiş, çikolata ve kızartmalar ishal düzelinceye kadar tüketilmemelidir. Yağsız makarna, haşlanmış patates ve patates püresi, pirinç pilavı, haşlanmış yağsız et ve tavuk, yağsız ızgara köfte yenilebilir. İshal ve kusma ile kaybedilen sıvıyı yerine koymak son derece önemlidir. Bu sebepten bol miktarda su ve sıvı gıdalar tüketilmelidir” ifadelerini kullandı.

İshalin tüm dünyada ve gelişmekte olan ülkelerde önemli bir sağlık sorunu olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Ali Tunç, ishalin özellikle yaz aylarında sıklığı artan bir hastalık olduğuna vurgu yaptı. Tunç, "Şebeke ile çeşme suları ve kaynağı bilinmeyen sular tüketilmemelidir. Buz konulmuş içeceklerde de enfeksiyon kaynağı bulunabilir. Çiğ sebzeler iyi yıkanarak tüketilmeli. Kabuğu soyulabilen gıdalar soyularak yenmelidir. Süt ve süt ürünlerinin kullanımına dikkat edilmelidir. Üreticiden tüketiciye her türlü besinlerin gerekli soğuk zincirinde ulaştırıldığından emin olunmalıdır. Kişisel bakım ve hijyen kurallarına dikkat edilmeli ve eller sık sık yıkanmalıdır. Mide asidinin ağız yoluyla alınan mikroplara karşı çok etkili bir savunma mekanizması olduğu için mide asidi baskılayıcı ilaçlar gereksiz kullanılmamalıdır. Herhangi bir bakterinin yiyecek ve içecek üzerinde çoğalması sırasında açığa çıkan toksinin alınması ile hastalık süresi kısa olup 8-14 saattir" şeklinde konuştu.

(İHA)