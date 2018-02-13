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Çocuklarda bilinçsiz televizyon kullanımına dikkat

Uzman Psikolog Merve Demir, çocuklarda bilinçsiz televizyon kullanımına dikkat edilmesi konusunda uyarılar da bulundu.

13 Şubat 2018 Salı 12:30
Çocuklarda bilinçsiz televizyon kullanımına dikkat

Psikolog Merve Demir, “Televizyon çocuklar için ilgi çekicidir. Televizyondaki parlak renkler, hareketler ve sesler bebeklikten itibaren çocukların dikkatini çeker. Anne babalar tarafından seçilen, yaş düzeyine uygun programlar çocuğun yeni bilgiler öğrenmesine yardımcı olabilir. Ancak televizyonun bilinçsiz kullanımı çocukların gelişiminde olumsuz etkiler oluşturur” dedi.

Uzman Psikolog Demir, televizyonun olumsuz etkilerini şöyle sıraladı:

“1. Özellikle 2 yaş öncesi uzun süre televizyon izletilen çocuklarda dil gelişimi olumsuz etkilenebilir. Çocuk yaşıtlarından geç konuşabilir. Uzun süre TV izlemek, çocuğun kendini ifade etme becerilerini olumsuz etkileyebilir.

2. Fazla televizyon izlemek çocuğun okul başarısını düşürebilir.

3. Televizyon izleyerek vakit geçirmeyi tercih eden çocukların, arkadaş ilişkileri olumsuz etkilenebilir.

4. Çocuklar televizyon izlerken pek hareket etmezler. Bu nedenle, uzun süre televizyon izlemek, çocukta kilo artışına ve obeziteye sebep olabilir.

5. Çocuklar televizyondaki dizi, film ve programları bizim izlediğimizden farklı izlerler. Bu programlardaki öfke, şiddet, acı, korku, kaygı gibi duyguları yetişkinlerden daha yoğun hissederler. Dizilerdeki sömürülen çocuklar, üvey anne, ölüm gibi konular çocuklar için sarsıcı olabilir.

6. Çocuklar televizyonda gördükleri bazı olumsuz davranışları model alabilirler; şiddet, alay, zorbalık gibi.

7. Özellikle dizilerdeki ve evlendirme programlarındaki kadın ve erkekler arasındaki tuhaf ilişkiler, çocuklar için olumsuz örnek oluşturabilir. Bu programlar, kadın-erkek rolleri ile ilgili, çocuklara yanlış mesajlar verir.

8. Moda programları, çocukları dış görüntüye aşırı önem vermeye ve tüketime teşvik edebilir.”

"2 YAŞINDAN ÖNCE ÇOCUĞA TV İZLETİLMEMESİ GEREKİR"

“Çocuğunuzun televizyonda izlediği programları dikkatli seçin. Mümkünse çocuğunuzla beraber izleyin. Yaş düzeyine uygun olmayan programları izlemesine müsaade etmeyin. Çocuğun televizyonda ne izlediği kadar, televizyon izleme süresi de önemlidir. Çocuğunuzun bir gün içinde televizyon izleyerek geçireceği sürenin bir iki saati geçmemesine özen gösterin. Çocuğunuzu televizyon dışında vakit geçirebileceği başka aktivitelere yönlendirin: arkadaşları ile oyun oynamak, resim, spor, müzik gibi. Televizyonu çocuğunuzu oyalamak, sakin durmasını sağlamak için kullanmayın. Bu çocuğun televizyon izlemeyi bir alışkanlık haline getirmesine sebep olabilir. Bunun yerine çocuğunuzla oyun oynayın. Televizyonu çocuğunuza rahat yemek yedirmek için kullanmayın. Çocuğunuzun odasına televizyon koymayın. Kendi izlediğiniz haber, dizi ve programları sizinle birlikte izlemesine izin vermeyin. Çocuğunuza bunların yetişkinler için uygun olan programlar olduğunu anlatın. Anne-baba olarak kendi televizyon izleme alışkanlıklarını gözden geçirin. Eğer siz uzun süre televizyon izliyorsanız çocuğunuz da benzer şekilde davranacaktır. Televizyon konusunda çocuğunuza doğru model olun.”

Son Güncelleme: 13.02.2018 12:51
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