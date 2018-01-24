Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul
parçalı bulutlu
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
119085
ALTIN
163.171
DOLAR
3.7579
STERLİN
5.2995
EURO
4.6343
Grip için antibiyotik kullanmayın
Son Dakika
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Verem hastalığının 8 belirtisi
Verem hastalığının 8 belirtisi
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar

Çocuğunuza karşı dürüst olun

Uzman Psikolog Zeynep Melis Suveren, "Sabah işe giderken de sağlıklı ayrılmak çok önemli. Çocuğunuza karşı dürüst olun ve ona işe gittiğinizi anlatın, el sallayarak evden çıkın" dedi.

24 Ocak 2018 Çarşamba 09:25
Çocuğunuza karşı dürüst olun

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı işbirliğiyle İstanbul, Ankara ve İzmir’de gerçekleştirdiği araştırmaya göre 0-5 yaş aralığındaki çocukların gündüz bakımını yüzde 86 oranında anneler üstleniyor. Doğum sonrası çalışma hayatına geri dönen annelerin yardımına ise ya anneanneler veya babaanneler gibi aile büyükleri ya da bakıcılar yetişiyor. Uygun koşullar sağlandığı ve özellikle eş desteği alındığı sürece annelerin endişelenmesi gereken bir durum olmadığını belirten Psikolog Zeynep Melis Suveren, “Kendinizi ayna gibi düşünürseniz siz mutlu olursanız çevrenize de mutluluk verirsiniz. Bu nedenle öncelikle annenin mutlu olması, çalıştığı işten keyif alması çok önemli. Ayrıca babalar nasıl çalışıyorsa anneler de çalışır gerçeğini asla unutmayın ve bu durumu içinizde normalleştirin. Çocuğunuzla ayrı kaldığınız zamanları da daha sonra telafi etmeliyim düşüncesiyle değerlendirmeyin. Önemli olan geçirdiğiniz zamanın kalitesidir. Örneğin çocuğunuzla aynı evin içinde 24 saat birlikte olup bir yandan sürekli televizyon izleyip, bir yandan da sürekli ev işleriyle uğraşırsanız birlikte geçirilen vaktin pek bir anlamı kalmıyor. Ona tamamen konsantre olduğunuz bir yarım saat amaçsızca geçirilen bir 3 saatten çok daha kıymetli. Çocuğunuzla ne kadar sağlıklı bir ilişki kurarsanız ve onunla ne kadar verimli bir zaman geçirirseniz bağlarınız da o kadar kuvvetli olacaktır” dedi.

"ÇOCUĞUNUZA KARŞI DÜRÜST OLUN"

"İşten eve geldikten sonra ilk olarak çocuğunuzla ilgilenin" tavsiyesinde bulunan Suveren şunları söyledi: “Eve adım attığınız anda çocuğunuza ya da çocuklarınıza sarılın ve öncelikle duygusal olarak doyurmaya çalışın. Elbette her yaş grubunun farklı ihtiyaçları var. Bunları belirleyerek de özellikle hafta sonları için çeşitli aktiviteler gerçekleştirin. Neye ilgisi varsa ona teşvik etmeye çalışın. Ayrıca sabah işe giderken de sağlıklı ayrılmak çok önemli. Çocuğunuza karşı dürüst olun ve ona işe gittiğinizi anlatın, el sallayarak evden çıkın. Belli bir saatte de evde olmaya özen gösterin. Böylece ona eve geri döneceğinize dair güven verebilirsiniz. Anne ve babası evde yokken kaygı taşıyıp taşımadığına da çok dikkat edin. Siz yokken hırçınlaşıyorsa veya hiçbir şeye konsantre olamıyorsa yolunda gitmeyen bir durum olabilir. Bu durumda altında yatan sebepleri bulmaya çalışın."

BAKIMI EN ÇOK ANNEANNELER VE BABAANNELER ÜSTLENİYOR

TÜİK tarafından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı işbirliğiyle 2016 yılında Aile Yapısı Araştırması yürütüldü. Araştırma sonucunda hanedeki 0-5 yaş aralığındaki çocukların gündüz bakımını yüzde 86 ile annelerin üstlendiği görüldü. Gündüz bakım işini anneden sonra yüzde 7,4 ile en fazla anneanne veya babaanne üstlendi. Bakımın kreşte veya anaokulunda sağlanma oranı yüzde 2,8 iken, bakıcı tarafından yerine getirilme oranı yüzde 1,5 oldu.

Son Güncelleme: 24.01.2018 10:11
Anahtar Kelimeler:
Psikolog Zeynep Melis Suverençocuk Ile Iletişim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
185 kilo olan 11 yaşındaki çocuk için bakanlık devrede
185 kilo olan 11 yaşındaki çocuk için bakanlık devrede
Ek gıda verirken yetersiz sıvı kabızlık nedeni
Ek gıda verirken yetersiz sıvı kabızlık nedeni
Çocuklarda orta kulak iltihabına dikkat!
Çocuklarda orta kulak iltihabına dikkat!
Her üç kanser vakasından ikisi önlenebilir
Her üç kanser vakasından ikisi önlenebilir
Kanser hastalarına tarihi geçmiş ilaçları vermişler
Kanser hastalarına tarihi geçmiş ilaçları vermişler
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim