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Çatlak ve selülit gençlerde de görülüyor

Profesyonel Kalıcı Makyaj Uzmanı ve Uzman Estetisyen Neslim Güngen, çatlak ve selülit probleminin gençlerde de görülebildiğini belirtti.

08 Şubat 2018 Perşembe 14:45
Çatlak ve selülit gençlerde de görülüyor

Günümüzde genç kızlarda bile görülen çatlak ve selülit sorununu yüksek oranda tedavi sağladıklarını ifade eden Uzman Estetisyen Güngen, “İstenmeyen yada sıkıldığınız dövmeler ve çiller artık bir sorun değil. Son teknoloji Q-switch lazerli silme işlemi kısa bir sürede dövme ve çillerden kurtulma imkanı sağlıyor ve biz kadınların sürekli dert ettiğimiz, alıp verdiğimiz, uğruna diyet listeleri ezberlediğimiz kilolarımız yada fazlalıklarımız hayatımızı olumsuz şekilde etkiliyor. Günümüz koşullarının yoğunluğu bizi spor yapmaya vakit ayırmaktan çoğu zaman alıkoyuyor. Plaj mevsimi aldığımız kalorilerin pişmanlığıyla açılıyor. Ama başta da dediğimiz gibi hiç bir şey için geç değil. Hele bölgesel incelme için asla değil! Yaşımız ve kilomuz ne olursa olsun çok kısa bir sürede bölgesel olarak incelebilir ve istediğiniz görünüme kavuşabilirsiniz. Bu konuda en son teknoloji olan soğuk lipoliz yöntemi bugüne kadar süregelmiş yöntem ve tekniklerden daha gelişmiş ve daha etkilidir. Yağ hücrelerini dondurarak onları işlevsiz hale getirir” dedi.

Kadınların en büyük sorunlarından birisi olan çatlakların, genellikle hızlı kilo alıp verme, doğum ve hormonal değişikliklerin yol açtığı kolajen yapının zayıflaması sonucu arttığını ifade eden Güngen, “Biliyoruz ki siz bireysel ne yapsanız hemen geçmeyecek kadar canınızı sıkan bir sorun çatlaklar. Dolayısıyla sizi bu konuda yalnız bırakmayıp işbirliğine davet ediyoruz. Fibroderms cihazımız sayesinde; Kendinden hiç emin olmayan içinde tereddütle merkezimize gelen tüm kadınlar , yapmış olduğumuz onarımla yüzünde güller açarak veda ediyorlar. Neslim Güngen garantisi altında olan Fibroderms cihazımızla ne bir çatlak iziniz kalıyor ne de çatlaklarınız geri dönüyor. Görenlerin gözlerine inanamadığı bu harika sistemi Türkiye’ye getirmenin sevinci ve gururu içerisindeyiz. Ortak sorunumuz olan çatlak sorununa çözüm bularak adeta tüm kadınların sesi olduk” şeklinde konuştu.

Son Güncelleme: 08.02.2018 15:19
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