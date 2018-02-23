Çatlak oluşumunu engellemek için dikkat edilmesi gerekenler

Çatlak oluşumunun en büyük nedenlerinden biri fazla kafein ve asitli besinler tüketmektir. Fazla alınan kafein ve asit vücutta deformasyonlara sebep olacağından tüketimine dikkat edilmelidir.

Bu yüzden çikolata, kahve ve kola gibi besinlerin tüketimine dikkat edilmelidir. Dikkat edilmesi gereken besinler arasında yer alan tuz, fazla miktarda alındığında vücutta fazla su tutup, ödeme sebep olduğundan derinin gerilmesini ve çatlak oluşumuna sebep olacaktır. Çatlakların önlenmesin de dikkat edilmesi gereken bir diğer besin ise şekerdir. Ani kilo artışlarına sebep olacağından tüketimine dikkat edilmelidir.

Cilt çatlaklarının oluşmasının başka bir nedeni kollajen ve elastin seviyesinin azalmasıdır. Çatlakların oluşumunu önleyebilmek için özellikle A, B ve C vitaminlerinden zengin besinler tüketilmelidir. A vitamini dokuların onarılmasını sağlayacağından dolayı çatlakların izlerinin azalmasında rol oynayacaktır. Havuç ve marul A vitamini içeriği bakımından zengin olduğu için salatalarına ilave ederek tüketebilirler. B5 ve B3 vitamininlerinin cilde doğrudan temas etmesini sağlamak amacıyla vücuda sürülmesi çatlak oluşumunun azalmasını sağlayacaktır. Cilde sürülerek uygulanmadığı takdirde mantar, yağlık balıklar ve yumurta tüketimine dikkat edilmelidir. C vitamini ise yaş ilerledikçe vücutta üretimi azalan kolajenin sentezinin artmasını sağlayarak ciltte bulunan kırışıklıkların, sarkmaların ve çatlakların giderilmesini sağlar. Bu yüzden sabah kahvaltılarına mutlaka rezene çayı, ara öğünlerden birine ise mutlaka papaya eklemeleri gerekmektedir. Vücut çatlaklarının önlenmesinin en faydalı yollarından biride günlük su alımıdır. Özellikle de spor esnasında kaybedilen su miktarının spor da tekrardan alınmasına özen gösterilmelidir.