Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
111099
ALTIN
156.375
DOLAR
3.8121
STERLİN
5.0895
EURO
4.5104
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar
Mutluluk hissi veren besinler
Mutluluk hissi veren besinler
Yaşlılıkta psikolojiyi neler bozuyor?
Yaşlılıkta psikolojiyi neler bozuyor?
Kış aylarında cildi canlandıran 10 besin
Cildi canlandıran 10 besin
En yaygın 10 baş dönmesi nedeni
Baş dönmesi neden olur?

Canan Karatay: "Protein tozu çok tehlikeli"

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, sporcuların ve kas yapmak isteyenlerin kullandığı protein tozunun çok tehlikeli olduğunu söyledi.

22 Aralık 2017 Cuma 10:09
Canan Karatay: "Protein tozu çok tehlikeli"

İnsan sağlığı hakkında Eskişehir Anadolu Üniversitesinde düzenlediği konferans öncesi muhabirlerin sorularını cevaplayan Karatay, özellikle spor salonlarında insanlara önerilen protein tozlarının ölüm saçtığını, sağlıklı bir şekilde protein almanın birçok yolu olduğunu belirtti. Karatay, en doğal ve en ucuz proteinin yumurta olduğunu anlattı. Yumurtada bulunan proteinin değil, sporcuların kullandığı protein tozunun zararlı olduğunu aktararak, “Yumurtanın beyazında 9 tane amino asit vardır. Esansiyel amino asitlerdir bunlar. Vücuda mutlaka girmesi lazım. Sarısında da omega 3, omega 6 vardır. Kolin denilen bir madde var ki; kolin beyinde uyarıcı dediğimiz en önemli kimyasallardan biri olan asetilkolinin ana maddesidir. Bunların doğal olarak vücuda girmesi lazım. Yumurta hiçbir zaman sarısıyla beyazıyla tehlikeli değildir. Zararlı olan protein tozudur" diye konuştu.

“YAĞ İLE PROTEİN DOĞAL OLACAK VE VÜCUDA BİRLİKTE GİRECEK”

İnsanların yumurtayı yanlış tükettiğine dikkati çeken Karatay, yağ ile proteinin vücuda birlikte girmesi gerektiğini söyledi. Karatay, “Ancak yumurta çok haşlandığı zaman, yumurta kavrulduğu zaman trans yağlar meydana geldiği için tehlikelidir. Çok haşladığımız zaman biliyorsunuz ki sarının etrafında yeşil bir şey olur. İşte o artık yumurta değil zaten. Ağzınıza attığınızda dağılır. O sarı tehlikelidir. Maalesef bugün bütün atletlere, bütün sporculara, gençlere vücut yapabilsinler diye yalnız yumurtanın beyazı verilmektedir. Çok tehlikelidir. Yumurtanın beyazını yemesinler. Atletlere, onları yetiştirenlere söylüyorum. Çünkü protein tamam, çok iyi. Vücuda protein girecek. Vücuda yağ girmezse, yani yumurtanın sarısıyla birlikte yağ girmezse, o proteinin vücuda zararı var. Onun için yağ ile protein doğal olacak ve vücuda birlikte girecek."

“PROTEİN TOZU ÇOK TEHLİKELİ"

Karatay, dünyada yapılan araştırmalar sonucunda protein tozunun tehlikeli olduğunun kanıtlandığını dile getirerek sözlerine şu şekilde devam etti:

"Yapılan araştırmalar gösterdi ki; protein, yağ ile birlikte vücuda girdiği zaman proteinin vücutta kullanımını o yağ hızlandırıyor. Çok daha güçlendiriyor. Vücut yapanlara ve yaptıranlara söylüyorum. En tehlikelisi protein tozlarıdır. En tehlikelisi sporculara ’adale yapacağım’ diye verilen protein tozlarıdır. Trans yağ doludur. Bundan tamamen uzaklaşmak lazım. Hatta ithalini bile yasaklamak lazım. Çünkü trans yağlar vücudu geliştiriyor diye spor salonlarında sunuluyor. Güya kontrol altında. Protein tozu adaleyi büyütüyor. Kalp de bir adale. Kalbi de büyütüyor. Onun için de kalp krizi geçiriyor genç yaşta sporcularımız."

Son Güncelleme: 22.12.2017 10:42
Anahtar Kelimeler:
Protein Tozu ZararlarıProtein Tozu Zararlı MıCanan Karatay
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Grip aşılarında alüminyum var diyen Canan Karatay’a tepki
Grip aşılarında alüminyum var diyen Canan Karatay’a tepki
Türkiye’de 26 Suriyeli doktor görev yapacak
Türkiye’de 26 Suriyeli doktor görev yapacak
Kulak çöpü kullanmak zararlı mı?
Kulak çöpü kullanmak zararlı mı?
Stres birçok hastalığın tetikleyicisi
Stres birçok hastalığın tetikleyicisi
Bebeklik dönemi travmaları unutulmuyor
Bebeklik dönemi travmaları unutulmuyor
Dizimden çıtırtı sesi geliyor diyorsanız dikkat!
Dizimden çıtırtı sesi geliyor diyorsanız dikkat!
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim